CPR 2RM, Rali Terras d’Aboboreira: Primeira vitória do ano para Daniel Nunes | AutoSport

Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) chegaram a estar em muito boa posição para levar de vencida a terceira prova do ano dos duas rodas motrizes no CPR, mas o triunfo foi para Daniel Nunes/Liliana Costa (Renault Clio Rally 4), já que a dupla da Domingos Sport soube manter-se afastada dos problemas e enquanto as equipas que se posicionaram na frente foram baqueando, surgiram na frente a meio do dia e asseguraram o triunfo no final. Depois de um abandono em Fafe com uma transmissão partida quando já rodavam atrasados em Fafe e um capotanço no Algarve quando eram quintos das duas rodas motrizes, Daniel Nunes desta feita levou a água ao seu moínho, com um triunfo que lhes dá a primeira boa pontuação do ano.

Começaram a prova em nono, cedendo logo 21.9s para o líder, subiram na classificação mas ao cabo de dois troços já estavam a 41.3s da frente, 39.1 no final do primeiro dia. Hoje, subiram ao segundo lugar no primeiro troço da manhã, mas a 53.7s de Ricardo Sousa, na PE5 estavam já a 1m07.3s e quando se partes os pernos de uma roda do Peugeot 208 Rally4 de Ricardo Sousa e Luís Marques, Daniel Nunes fica na liderança com um avanço de 28.0s, face a Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally5), que levaram até ao fim. Gonçalo Henriques manteve o segundo lugar até ao fim, e depois do terceiro lugar e bela exibição de Fafe, o azar no Algarve com o abandono foi apenas um percalço com o jovem da Domingos Sport, que venceu o ano passado a FPAK Júnior Team, a dar um bom pulo no campeonato e a afirmar-se claramente como um dos bons valores em ascensão dos ralis em Portugal

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) terminaram o rali na terceira posição da geral dos 2RM, uma excelente posição face ao que lhes sucedeu no primeiro dia de prova quando partiram o radiador da água e do intercooler, perdendo muito tempo, caindo para o 10º lugar das 2RM. Daí para cá foi sempre a recuperar pelo que o terceiro lugar, face ao abandono de Ricardo sousa é uma boa operação de campeonato

Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) terminaram a prova na quarta posição dos 2RM, e depois do segundo lugar de Fafe e sexto do Algarve, agora um quarto posto. Sempre muito regulares, atrasaram-se cedo devido a falta de potência no carro. Ontem ainda partiram um apoio da caixa de velocidades, e na super especial não o deixaram entrar porque o extintor não estava armado. Tinha que trocar a pilha, e foi penalizado.

Os ucranianos Anton Korzun/Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4) estiveram perto de terminar em quinto mas no último troço tiveram problemas e perderam quase cinco minutos, caindo para o 11º lugar.

Hugo Mesquita/Valter Cardoso (Renault Clio Rally4) foram quintos depois de ontem terem tido um problema na roda da frente que os fez perder muito tempo, isto quando eram quartos das 2RM. Caíam para o 17º lugar, mas recuperaram.

Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4) terminaram em sexto na frente de Gonçalo Fernandes/Fernando Miguel (Peugeot 208 Rally4). Seguiram-se Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4). A fechar o top 10 ficaram Nuno Coelho/Rafael Paiva (Renault Clio Rally4) e Rafael Cardeira/Luís Boiça (Renault Clio RS R3T).

Os 2RM têm tudo para continuar a oferecer este ano um belo campeonato. bons pilotos, bons carros, muitas lutas no meio do pelotão e alguns jovens a despontar.

Curiosamente, dentro duas semanas o CPR 2RM regressa a esta zona de Amarante, bem como a Vieira do Minho e Felgueiras para um rali bem diferente: duas vezes 26.61 km em Vieira do Minho, duas vezes Amarante com 37.24 km e duas vezes Felgueiras com 8.91 km, para ‘desanuviar’. A ‘sobremesa, é em Lousada…