CPR, 2RM, Rali do Algarve: vitória de Ricardo Sousa | AutoSport

Como se esperava, as duas rodas motrizes estão cada vez mais competitivas, e se no topo da lista os protagonistas são os mesmos do ano passado, Ricardo Sousa e Ernesto Cunha, já mais atrás há muitos outros bons pilotos que têm oferecido boas lutas e tornado esta competição bem mais interessante este ano.

Assim nas duas rodas motrizes da prova algarvia, triunfo de Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) com Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) a sobreviveram a uma prova muito complicada para terminar em segundo. A dupla da Prolama andou muito bem e terminou com uma vantagem de 1m24.8s de avanço para Ernesto Cunha que tendo em conta a qualificação, partiu muito à frente na estrada e teve o seu andamento condicionado por isso. Já Ricardo Sousa, a rodar na 48ª posição tinha a estrada mais limpa, mas também bem mais ‘destruída’.

Terceiro lugar para a dupla ucraniana Kononov Pavlo/Anton Korzun (Peugeot 208 Rally4), que fizeram uma boa prova, sendo com isso terceiros do campeonato após dois ralis.

O rali foi muito complicado para a maioria, não só pela divisão na estrada, como pelo pó, pisos difíceis para os 2RM.

Hugo Mesquita/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) foram quartos, longe da frente, com a maioria das diferenças finais a serem grandes, havendo por isso poucas lutas na fase decisiva da prova.

Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4) foram quintos na frente de Hugo Lopes/Tiago Neves (Renault Clio Rally4). Seguiram-se Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4), Rafael Cardeira/Luis Boiça (Renault Clio R3T), Gonçalo Fernandes/Fernando Miguel (Renault Clio Rally4), Miguel Abrantes/Tiago Silva (Renault Clio RS R3T), João Figueiredo/Fábio Ribeiro (Renault Clio RS) e João Colaço/Alexandre Rodrigues (Renault Clio RS)

Pelo caminho ficaram José Loureiro/Ilberino Santos (Peugeot 208 Rally4) na PE7 com problemas de embraiagem, Nuno Coelho/Rafael Paiva (Renault Clio Rally4) com o turbo do Clio a ceder na PE4.

Daniel Nunes/Liliana Costa (Renault Clio Rally4) capotaram no mesmo troço,

Também Gonçalo Henriques/António Santos (Renault Clio Rally5) ficaram pelo caminho devido a despiste.

Ricardo Sousa cedo foi para a frente, com 9.2s na frente de Hugo Lopes com Gonçalo Henriques logo a seguir. Ernesto Cunha cedeu desde logo 11.7s e Daniel Nunes mais de trinta segundos.

Na PE3, Ricardo Sousa alargou a margem para 15.0s face a Hugo Lopes e 21.4s para Gonçalo Henriques, com o trio a afastar-se de Ernesto Cunha.

A PE4 levou a uma grande reviravolta na classificação com o Hugo Lopes a furar em Silves 2, logo no início e a atrasar-se muito. Gonçalo Henriques saía de estrada, e com isso Ernesto Cunha subia para 2º a 43.2s de Ricardo Sousa. A margem continuou a aumentar no troço final da manhã, João Andrade/Otávio Araújo (Peugeot 208 R2) eram quartos, perderam uma roda e abandonaram, Hugo Mesquita passou Pedro Silva na PE6, e no último troço tudo se manteve inalterado.

No campeonato, Ernesto Cunha mantém a liderança com 34.5s pontos, 6.5s na frente de Ricardo Sousa que soma agora 28, depois de ter abandonado em Fafe. O ucraniano Anton Korzun é terceiro com um 4º e um 3º lugar, com Hugo Lopes, depois de ter sido seugndo em Fafe e ser agora apenas sexto.

Hugo Mesquita foi sexto em Fafe, 4º no Algarve, soma 19 pontos, Pedro Silva foi duas vezes quinto, tem 18. Gonçalo Henriques brilhou em Fafe, mas nesta prova acabou fora de estrada. Mau campeonato está a fazer Daniel Nunes que teve problemas de transmissão em Fafe e agora no Algarve, capotou.

A competição prossegue no Rali Terras d’Aboboreira.