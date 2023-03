CPR/2RM/Rali do Algarve, excelente sinal, grandes listas de inscritos nas 2 rodas Motrizes | AutoSport

As atenções do Rali Casinos do Algarve não se esgotarão apenas nos Rally2 e na tabela de tempos absoluta, já que este evento será, igualmente, a segunda jornada do Campeonato 2RM (duas rodas motrizes) e também do Campeonato Júnior, e ainda da Rally & You FPAK Junior Cup e Rally & You Portugal Cup, havendo como se percebe, muitos candidatos nas lutas que se avizinham.

Ernesto Cunha (Peugeot 208 Rally4), o campeão em título de 2RM, será a principal referência, depois da vitória conquistada em Fafe, na frente de Hugo Lopes (Renault Clio) e de Gonçalo Henriques (Renault Clio), mas não só em Fafe houve protagonistas que não concretizaram as suas provas em resultados, como é o caso de Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4) e Daniel Nunes (Renault Clio Rally4). Há muito que não se via nas duas rodas motrizes listas tão completas, e isso é um excelente sinal para os ralis.