CPR 2RM, Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves: Rafael Cardeira procura vitória

Rafael Cardeira e Luis Boiça estão de regresso ao asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis, com a expectativa de discutir a vitória nas Duas Rodas Motrizes no Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin.

O piloto do Peugeot 208 Rally4 quer vingar o desfecho das últimas participações e irá procurar traduzir em resultados o andamento sólido já demonstrado em Castelo Branco, a sua última participação no campeonato. Nesta jornada, Rafael Cardeira mantém claro o objetivo da luta pela vitória nas Duas Rodas Motrizes e promete aplicar a aprendizagem desde o Rali de Castelo Branco, prova onde venceu duas Especiais: “Vamos entrar numa reta muito importante do nosso projeto para este ano e temos como objetivo lutar pela vitória em cada rali. Queremos reproduzir e melhorar o andamento de Castelo Branco, onde mostrámos que somos competitivos e conseguimos luta pela vitória a cada Especial.”

Cardeira traz consigo uma motivação extra, uma vez que na edição do ano passado do Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin, o desenrolar da prova apontava para um excelente resultado, até um despiste ter deitado por terra as aspirações às portas do pódio.

A partida oficial para a prova do CPR está marcada para as 16:30h da próxima sexta-feira, 13 de setembro, e terá arranque na localidade espanhola de Verin, para percorrer mais de 108 quilómetros de prova total ao longo do fim de semana.