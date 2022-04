CPR 2RM/Promo, Rali de Mortágua: ‘sete ralis’ num só… | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana (29/30 Abril) o Rally de Mortágua, prova que conta para o Campeonato de Portugal de Ralis – 2RM, Campeonato Portugal Júnior de Ralis, FPAK Júnior Team, Campeonato Portugal Clássicos de Ralis , Campeonato de Ralis Promo, Peugeot Rally Cup Ibérica e ainda tem um Rali Extra.

GUIA DO RALI DE MORTÁGUA – CLIQUE AQUI

No Campeonato de Portugal de Ralis 2RM realizaram-se até aqui duas provas, com triunfos divididos entre Ernesto Cunha e Ricardo Sousa.

Na primeira prova, e tal como se previa, a luta do 2RM nacional ‘misturou-se’ com a da Copa Peugeot. Nesse contexto, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) foram os vencedores, terminando com 29.7s de avanço para Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), com Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 Rally 4) em terceiro, mas muito longe do duo da frente, a quase dois minutos e meio.

Rafael Cardeira/André Couceiro (Renault Clio 4RS) foram os primeiros líderes, na super especial, mas tiveram problemas e atrasaram-se, caindo para sétimo.

Logo aí, Ernesto Cunha e Ricardo Sousa destacaram-se do resto do ‘pelotão’, com Luís Morais a cair para terceiro já a mais de um minuto.

Em Cabeceiras, Ernesto Cunha acrescentou mais 14.9s à sua liderança e colocou-a em 39.0s face a Ricardo Sousa. Na parte da tarde o duo da frente abrandou o ritmo, e terminaram separados por 29.7s nas mesmas posições. Luís Morais foi terceiro a 2m26.9s e a seguir as margens foram dilatadas.

José Loureiro/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) foram quartos a 5m44.6s, na frente de João Silva/Inês Veiga (Renault Clio 4 RS), que terminaram a 6m06.1s.

No Rali Terras d’Aboboreira, grande luta entre Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) e Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4), com Ricardo Sousa a levar a melhor depois duma prova muito equilibrada entre ambos.

Depois de Ernesto Cunha ter chegado à liderança na primeira especial do 2º dia de rali, com 8.1s de avanço, a diferença manteve-se no Marão depois do troço ter sido neutralizado, na PE6, Cunha ganhou mais 3.4s ao seu adversário colocando a margem nos 11.5s mas no primeiro troço da tarde Ricardo Sousa ganhou 8.0s ao seu adversário e fez cair a margem para 3.5s. nos dois últimos troços, o piloto da Prolama não deu hipóteses ao seu adversário e agora estão empatados no campeonato, ambos com um triunfo e em 2º lugar.

No Campeonato Promo de Ralis, também se realizaram duas provas, mas com contornos distintos. Na segundo prova, na Aboboreira, houve um ‘boicote’, pelo que o plantel foi bem diferente da primeira prova. Desta forma, no campeonato, Fernando Teotónio e Emanuel Figueiredo lideram a competição, com um triunfo cada.

No Rali Vieira do Minho, vitória de Fernando Teotónio, que aproveitou bem um furo numa das rodas do Mitsubishi de Adruzilo Lopes e o contratempo de Fernando Peres.

Na competição que tem agendadas 10 provas de Norte a Sul, bons carros e boas lutas marcaram a primeira prova do ano.

Fernando Teotónio, que teve de novo a seu lado Luís Morgadinho, não ganhou qualquer troço, mas terminou no lugar que mais interessa: o primeiro.

A dupla do Macambi Racing Team terminou com quase minuto e meio de avanço para Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) com Alexandrino Dinis/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX) em terceiro a 2m04s da frente. Numa prova em que cinco Mitsubishi Lancer ficaram nos cinco primeiros lugares da prova, Gaspar Pinto/Bernardo gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII) foram quartos na frente de João Vinha Marcos Silva (Mitsubishi Lancer Evo VI).

O primeiro não Mitsubishi na geral foi o de Isaac Portela/Duarte Susano (Citroen C2 R2), que venceram as duas rodas motrizes e o grupo XI-9.

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evo IX), que liderou até à PE4, mas teve problemas, penalizou e atrasou-se na classificação, caindo para o 19º lugar da geral.

Ainda recuperou, mas conseguiu apenas chegar ao top 10.

No Rali Terra d’Aboboreira, Emanuel Figueiredo e Ricardo Pinto (Hyundai i20 N5) venceram depois de bater a dupla J. Vieira/Filipe Nogueira (Peugeot 208 R2) por 1m57.8s, num rali em que tiveram inicialmente uma grande luta com Vítor Pascoal/Ricardo Faria (Citroën C3 N5) com o piloto do Hyundai i20 N5 a liderar as primeiras duas especiais, antes de Pascoal assumir a liderança na PE4, com ambos a ficarem separados por apenas 0.6s.

A margem manteve-se na primeira passagem pelo Marão, já que o troço foi neutralizado, com Emanuel Figueiredo a passar para a frente na PE6 depois de Pascoal ter tido um problema de transmissão no seu C3 N5. Figueiredo ficou com 50.7s de avanço para a dupla

espanhola Iñaki Barredo Presa/Jandrín (Nissan Micra N5), estenderam-na para mais de um minuto na especial seguinte, com os espanhóis a ficarem pelo caminho abrindo espaço a J.Vieira/Filipe Nogueira para terminarem em segundo, com PEdro Silva/Alexandre Rodrigues (Renault Clio N5) em terceiro, a mais de três minutos.

Terminaram ainda a prova João Pestana/André Pestana (Opel Kadett GSI), quartos na frente de José Miranda/Paulo Pinto (Peugeot 206 GTi), com Vítor Pinheiro/Beatriz Pinto (Peugeot 206 GTi) em sexto na frente de Alfredo Moreira/Cláudia Coelho (Fiat Uno 45S).

Na Peugeot Rally Cup Ibérica, triunfando em quatro das cinco especiais realizadas, a dupla espanhola Óscar Palomo / ‘Xavi’ Moreno triunfou na jornada inaugural da competição. Aproveitando uma boa ordem de partida, o piloto madrileno depressa se afastou na classificação, conquistando logo na primeira classificativa do dia um avanço considerável, para depois continuar a cimentar a sua liderança ao longo do rali.

Atrás de si terminaram Ernesto Cunha/Rui Raimundo e Ricardo Sousa/Luís Marques, duplas que lutaram entre si também pela primazia nos 2WD do CPR, também beneficiando do abandono de Pedro Antunes/Paulo Lopes, numa altura em que tentavam chegar ao 1º lugar.

Óscar Palomo / ‘Xavi’ Moreno terminaram o rali com 3m38,6s de avanço para Ernesto Cunha / Rui Raimundo, deixando ainda mais longe, a mais de quatro minutos, os terceiros classificados Ricardo Sousa / Luís Marques neste Rally Serras de Fafe, dificultado pela muita chuva.