CPR 2RM, Hugo Lopes: “será necessário andar depressa mas acima de tudo ser inteligente” | AutoSport

Depois de fecharem as contas do título do Campeonato Juniores de Ralis, Hugo Lopes e Tiago Neves enfrentam a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal na luta pelo triunfo final entre os concorrentes das duas rodas motrizes.

Líderes da classificação do CPR 2RM desde a vitória no Rallye Vinho Madeira, os jovens pilotos seguem na melhor posição para a conquista do título numa categoria que conta com 4 candidatos até à última prova.

Hugo Lopes, confiante para o arranque da festa final do Campeonato, revela que: “Partimos para este rali com a confiança máxima após os resultados nas últimas provas, fruto do trabalho e empenho que todos temos tido durante as provas e na preparação delas. Orgulho-me de ter ao meu lado os melhores e acredito que essa tem sido a “chave” para o nosso sucesso! Em relação ao rali vamos encará-lo com a mesma vontade e estratégia para alcançar o melhor resultado, lutando até ao último metro! Será mais um rali em que as condições meteorológicas podem tornar as escolhas decisivas para o resultado e com as emoções ao rubro será necessário andar depressa mas acima de tudo ser inteligente!”

Por sua vez, Tiago Neves, acrescenta ainda: “É realmente um privilégio ver todo o trabalho de uma época a ser compensado com a entrada para a última prova na discussão do título. Será mais um rali novo para nós, onde os nossos adversários contam com experiência no passado, numa prova com caraterísticas muito particulares. Porém, tal como nas outras provas, superámos isso da melhor maneira e acreditamos no trabalho de toda a equipa para que esta seja mais uma prova de sucesso!”.

O Rallye Vidreiro – Centro de Portugal vai para a estrada na sexta-feira, dia 13 de outubro, com o Qualifying de manhã, iniciando-se a luta ao cronómetro pela vitória durante a tarde com o troço de Alcobaça e terminando o dia com a Super-Especial noturna no centro da Marinha Grande. No dia de sábado, 14 de outubro, os pilotos enfrentarão dupla passagem pelos troços de Mata Mourisca, Pombal e São Pedro de Moel, este último contando como Power Stage na 2ª passagem.