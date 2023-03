CPR 2RM, Hugo Lopes: “Ótima maneira de começar o nosso campeonato” | AutoSport

Hugo Lopes e Tiago Neves entraram com o pé direito na “operação” ao ataque do Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, alcançado a 2ª posição na primeira prova.A prova pontuável também para o Campeonato da Europa de Ralis foi, como esperado, muito dura devido à degradação dos pisos, com a chuva a dificultar ainda mais a missão dos pilotos.

Hugo Lopes e Tiago Neves sabiam das dificuldades e optaram por manter uma toada que lhes permitisse rodar juntos dos primeiros sem cometer erros para não comprometer a chegada ao Pódio Final. A dupla foi brindada com um excelente 2º lugar logo na primeira prova de um dos Campeonatos de Portugal de Ralis 2RM mais competitivos dos últimos anos!

“Comprometemo-nos a fazer uma prova inteligente, chegar ao final do rali e amealhar o máximo de pontos nesta prova que para todos os carros de 2RM é muito dura e imprevisível!

Claro que após entrarmos queremos ser o mais rápido possível, porém fizemos uma boa gestão das emoções durante o rali! Depois de uma entrada cautelosa na 2ª classificativa, na 3ª classificativa perdemos algum tempo ao ficarmos presos numa curva, mesmo assim ainda estávamos próximos dos primeiros, até nos ser atribuído um tempo de outro concorrente na classificativa seguinte devido a um acidente e com isso ficarmos a mais de 1 minuto do 1º lugar. Temos pena que depois várias classificativas foram canceladas devido às condições do piso e não termos discutido o rali até ao final e realizado mais quilómetros com o nosso Renault Clio Rally4, porém o balanço é bastante positivo!”, resumiu Hugo Lopes o fim-de-semana competitivo.

A dupla realça o trabalho de toda a equipa da CRN Competition, “que nos deu um carro muito fiável e competitivo, que aliado aos pneus Kumho que se tornaram bastantes eficazes neste tipo de condições e nos permitiram alcançar este resultado!”.

A próxima prova do campeonato é o Rally Casinos do Algarve, disputada entre os dias 31 de março e 1 de abril, onde a dupla espera estar presente apesar de ainda não ter garantido o orçamento necessário para viabilizar as restantes provas do campeonato.