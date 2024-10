CPR 2RM: Gonçalo Henriques perto do ‘bi’, mas… ainda não acabou

Gonçalo Henriques está bem lançado para alcançar o ‘bicampeonato’, mas Hugo Lopes ainda tem uma palavra a dizer, pois há ainda um rali pela frente, e como sempre, nos ralis, tudo pode acontecer…

Para lá da competição principal, a absoluta do Campeonato de Portugal de Ralis, estão também por decidir uma série de outras competições, e a primeira delas é a das duas rodas motrizes, cujo campeonato tem sido dominado por dois nomes, Gonçalo Henriques e Hugo Lopes, que têm dividido entre si as vitórias, com o piloto do Renault a liderar o campeonato com 123 pontos, depois de três vitórias, dois segundos lugares e dois abandonos, enquanto Hugo Lopes soma 108 pontos relativos a quatro vitórias e dois resultados a zero.

Tendo em conta que Gonçalo Henriques tem também dois resultados a zero, todos os pontos contam e por isso os 15 pontos de diferença significam que Gonçalo Henriques tem somente de controlar a sua posição na tabela dos 2RM, e sem contar com a Power Stage, 15 pontos de diferença só podem não chegar em caso de abandono ou de muito atraso na classificação geral. Pedro Pereira ainda pode chegar ao segundo lugar, mas é muito pouco provável.