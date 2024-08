CPR, 2RM: Gonçalo Henriques bem lançado para o 2º título

A duas provas do fim da competição do Campeonato de Portugal de Ralis, duas rodas motrizes, Gonçalo Henriques está bem lançado para assegurar novamente o título.

Tanto o piloto da Renault quanto Hugo Lopes têm três triunfos este ano, dois deles em provas que o seu adversário direto desistiu, contudo é a ausência de Hugo Lopes na prova de abertura do ano, o Rali Serras de Fafe – só começou o seu campeonato no Algarve – que está a fazer a diferença entre ambos.

Por isso, o campeonato está mais encaminhado para o piloto da Renault que ‘só’ precisa de terminar

perto do seu adversário para chegar a novo título, por isso é natural que Gonçalo Henriques faça as duas provas que tem pela frente com maior contenção, não esquecendo também que o maior foco de

Hugo Lopes é assumidamente a Peugeot Rally Cup Ibérica, que lidera, e é esse o seu objetivo primordial este ano, sendo que também lidera com boa vantagem a Peugeot Rally Cup Portugal, competições que dão bem melhores prémios do que propriamente o título das duas rodas motrizes.

O ‘título’ fica bem no palmarés de qualquer um, mas os prémios é que fazem realmente a diferença, e Hugo Lopes assumiu desde o início do ano que o seu foco principal, eram as competições da Peugeot.

De resto, e para lá dos dois primeiros, a competição está bastante bem equilibrada, com Pedro Silva, Guilherme Meireles, Pedro Pereira, Anton Korzun e Ricardo Sousa, muito equilibrados em pontos.