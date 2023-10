CPR-2RM, Ernesto Cunha: “iremos lutar pelo título até ao último quilómetro” | AutoSport

Ernesto Cunha está na luta pelo título nas Duas Rodas Motrizes do Campeonato de Portugal de Ralis, entrando no Rali Vidreiro/Centro de Portugal com o objetivo de vencer.

Com a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis à porta, Ernesto Cunha e Rui Raimundo têm ainda possibilidades matemáticas da renovação do título de Campeões das 2RM, com a equipa a antecipar uma prova desafiante, mas com boas perspetivas, apesar do elevado nível competitivo da concorrência.

Depois de uma jornada com alguns contratempos em Chaves e uma evolução progressiva na classificação da prova, a dupla do 208 Rally4 chega ao Rallye Vidreiro/Centro de Portugal com foco na vitória, o único resultado que interessa na luta pelo Campeonato de Portugal de Ralis 2RM.

“Enquanto existirem possibilidades matemáticas de sermos campeões, iremos lutar pelo título até ao último quilómetro”, começou por referir Ernesto Cunha. O piloto mostra-se determinado, mas com atenção aos riscos: “Vamos trabalhar para ganhar o rali nas Duas Rodas Motrizes, mas não vamos correr riscos desnecessários, sempre com alguma cautela. Sabemos que vamos ter alguns desafios na prova, avizinham-se alterações climatéricas, mas vamos preparar-nos da melhor forma para superar todos os fatores externos.”

Ainda antes do arranque da prova, a equipa irá realizar uma sessão de testes na região, preparando ao detalhe a abordagem em diferentes cenários.