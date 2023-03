CPR 2RM bastante mais competitivo | AutoSport

Os duas rodas motrizes no CPR têm este ano um plantel bastante mais competitivo. Para já em Fafe contam-se 14 concorrentes, uma lista que é sensivelmente maior do que o habitual.

A base dos ralis tem de ser maior e mais competitiva (no contexto) que o topo, pois é dessa forma que saem daí pilotos melhor preparados para o ‘salto’.

O campeão em título, Ernesto Cunha, quer manter o ceptro e volta a apostar no Peugeot 208 Rally4. Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4) vai tentar de novo chegar ao título, Daniel Nunes (Renault Clio Rally4) regressa aos 2WD com a Domingos Sport, é de longe o mais experiente, Hugo Lopes (Renault Clio Rally4) é um piloto rápido, ainda jovem, que pode surpreender, Rafael Cardeira regressa com o Renault Clio R3T, é sempre candidato ao top 5, Pedro Silva eleva a fasquia com o Peugeot 208 Rally4 e a Domingos Sport, Hugo Mesquita (Renault Clio Rally4) é também um bom valor que regressa após três anos de ausência, Gonçalo Henriques, vencedor do FPAK Júnior Team e autor de uma grande exibição em Vieira do Minho é um caso a seguir com muita atenção, com o plantel a concluir-se com nomes como Gonçalo Fernandes (Renault Clio Rally4/Racing4you), Paulo Roque (Peugeot 208 Rally4/Racing4you), José Loureiro (Peugeot 208 Rally4), Miguel Abrantes (Renault Clio RS R3T), João Colaço (Renault Clio RS) e João Figueiredo (Renault Clio RS).

É um plantel muito interessante, aumenta claramente não só o número mas claramente a qualidade dos intervenientes, pelo que todos ganham, já que vai haver lutas em toda a extensão do plantel. Como vai ficar a correlação de forças logo se vê, mas para já a competição promete…