CPR 2RM, Balanço do Ano: o bicampeonato de Gonçalo Henriques

A temporada de 2024 do Campeonato de Portugal de Ralis para as Duas Rodas Motrizes (CPR 2RM) foi marcada por uma competição renhida, com Gonçalo Henriques a conquistar o bicampeonato após uma intensa disputa com Hugo Lopes. A decisão do título apenas foi selada na última prova, o Rali Vidreiro, depois de uma temporada em que Gonçalo Henriques e Hugo Lopes a demonstrarem consistência e rapidez, com a diferença a dar-se num grande ‘pormenor’… Ambos os pilotos dividiram igualmente as vitórias nas oito provas do calendário, mas a ausência de Lopes na prova inaugural acabou por ser determinante nas contas finais.

Os ‘outros’ competidores também tiveram os seus momentos de destaque, com Guilherme Meireles a terminar em terceiro lugar no campeonato, seguido de Pedro Silva e Pedro Pereira, ambos com desempenhos regulares, terminando com o mesmo número de pontos.

A temporada também evidenciou o grande fosso de desempenho entre Henriques e Lopes e o restante pelotão, com os dois dominando a maior parte das classificativas.

A temporada de 2024 do CPR 2RM consolidou Gonçalo Henriques como um dos grandes talentos da modalidade, destacando o seu potencial para competir em categorias superiores. Contudo, o bicampeonato também trouxe à tona os desafios financeiros que podem limitar a sua progressão na carreira, servindo como um retrato das dificuldades enfrentadas por muitos pilotos no campeonato.

O feito de Henriques reforça a necessidade de maior apoio para jovens promessas, de forma a assegurar um futuro mais competitivo e sustentável para os ralis nacionais.

Hugo Lopes mostrou-se como um forte adversário, enquanto novos nomes como Rafael Rêgo trouxeram esperanças para o futuro. A competição continua a criar bons valores, pena é as enormes dificuldades que têm para dar o próximo passo que seria os Rally2, mas os custos e os parcos apoios levam a que o nosso campeonato subsista muito à custa de pilotos que na sua maioria já cá andam há duas décadas…

Ainda assim, tem sido muito importante o aparecimento de competições como as da Peugeot, Rally Cup Portugal e Ibérica, bem como, mais recente o Clio Trophy Portugal, e ainda o FPAK Júnior Team, mas o salto para a parte mais acima do CPR é que tem sido muito difícil para a maioria.

Vamos ver o que sucede em 2025…

Filme da temporada prova a prova

Rali Serras de Fafe

Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) iniciaram a temporada com uma vitória dominante, superando Kevin Saraiva/Beatriz Pinto (Peugeot 208 Rally4) por mais de três minutos. Pedro Silva completou o pódio, enquanto problemas mecânicos afastaram Daniel Nunes e acidentes penalizaram outros competidores.

Rali do Algarve

Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4) aproveitou a desistência de Henriques para vencer de forma indiscutível. Daniel Nunes sofreu com problemas mecânicos que o relegaram para o quarto lugar, enquanto Pedro Pereira alcançou um sólido quinto posto.

Rali Terras d’Aboboreira

Hugo Lopes repetiu o triunfo, beneficiando de problemas de suspensão que afastaram Gonçalo Henriques da disputa. Sérgio Dias foi o segundo classificado, com Emanuel Figueiredo a fechar o pódio. A prova foi marcada por vários azares para outros favoritos.

Rali de Portugal

Henriques voltou às vitórias nas 2RM, com uma performance segura e consistente. A desistência de Hugo Lopes abriu caminho para um pódio composto por Hélder Miranda e Anton Korzun, que aproveitaram os problemas alheios.

Rali de Castelo Branco

A luta entre Henriques e Lopes foi interrompida por um forte acidente do piloto do Peugeot 208, que o afastou da prova. Henriques aproveitou para vencer, seguido de Guilherme Meireles e Pedro Pereira, numa prova que mostrou a crescente competitividade no pelotão intermédio.

Rali da Madeira

Hugo Lopes foi insuperável na Madeira, com uma vitória crucial para manter viva a disputa pelo título. Henriques foi segundo, enquanto Rafael Rêgo impressionou ao terminar em quarto, numa prova em que se destacou como uma jovem promessa.

Rali da Água

Mais uma vitória para Hugo Lopes, que beneficiou do despiste de Rafael Rêgo. Gonçalo Henriques liderou no primeiro dia, mas dificuldades com pneus impediram uma melhor classificação. Pedro Pereira completou o pódio, enquanto outros pilotos enfrentaram problemas mecânicos.

Rali Vidreiro

A decisão final do campeonato coroou Gonçalo Henriques como bicampeão das 2RM. Com uma condução segura e consistente, o piloto de Vila Nova de Poiares assegurou a vitória e o título, superando Hugo Lopes e Guilherme Meireles. A prova também viu batalhas acirradas nas posições subsequentes, com Pedro Silva e Rafael Cardeira em destaque.