CPR 2026: o fim de uma era e o início da ‘Luta de Gerações’?

O ano de 2026 pode ficar marcado por uma transição no CPR: o adeus aos estrangeiros, e um olá aos talentos Nacionais. Hyundai e Toyota na linha da frente da renovação…

O plantel do Campeonato de Portugal de Ralis de 2026 está neste momento a ser delineado nos ‘gabinetes’, e até ao fim do ano deve haver decisões no que respeita a duas das principais equipas/marcas do nosso campeonato, a Hyundai e a Toyota. Depois do período dos ‘WRC Boys’, desde a chegada de Craig Breen em 2023, até este último campeonato ter sido disputado até ao derradeiro metro por Dani Sordo (Hyundai) e Kris Meeke (Toyota), agora, muito deve mudar….

Há vários anos que o CPR tem vindo a crescer de interesse, e desde 2023, que aumentou ainda mais a muita e boa luta nos troços. O espetáculo melhorou ainda mais com a vinda dos estrangeiros, num campeonato que ganhou muita notoriedade, em Portugal, mas também no estrangeiro, e como se sabe, também alguma confusão nos bastidores, que ‘meteu’ inclusivamente tribunais ao barulho.

Com a decisão final do Tribunal Constitucional, essa ‘nuvem’ dos estrangeiros do CPR, desapareceu, e, ironicamente, logo numa altura em que os pilotos estrangeiros devem ficar ausentes do CPR em 2026.

Quanto a Dani Sordo, Campeão em 2025, as dúvidas já desapareceram, com a sua confirmação na equipa oficial da HYundai no WRC em 2026, tal como o AutoSport tinha escrito ser possível de acontecer, assim que Ott Tanak anunciou o seu ano sabático no WRC em 2026, mas de Kris Meeke, Campeão em 2024, só se conhece a sua mensagem de despedida, tal como Sordo fez, o que deixou a quase certeza do adeus de ambos.

Curiosamente, neste período entre a vinda de Craig Breen e a presença de Kris Meeke e Dani Sordo até ao final de 2025, surgiram potenciais grandes valores para o futuro dos ralis nacionais, Hugo Lopes e Gonçalo Henriques, que com o projeto Hyundai FPAK Júnior Team tiveram em 2025 a oportunidade de se afirmarem no CPR, e com uma boa dose de certeza será deles uma fatia importante do futuro do CPR em 2026. Como? Está por estes dias a ser delineado nos gabinetes dos decisores, quem vão ser os pilotos da Hyundai e da Toyota, e eventualmente de outras marcas, no CPR 2026.

Há algo que é quase certo, Hugo Lopes e Gonçalo Henriques, e eventualmente outros bons pilotos oriundos das 2RM, como por exemplo o Campeão das 2RM, Ricardo Sousa, vão ter as suas oportunidades de dar sequência ao trabalho que começaram em 2025 nos Rally2, e com a forte probabilidade de voltarmos a ter Armindo Araújo, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio, Rúben Rodrigues, tudo aponta para que o CPR passe da era dos ‘WRC Boys’ para a “Luta de Gerações”. Se isto se confirmar, é o melhor que poderia suceder ao Campeonato de Portugal de Ralis.

Muito se falou da vinda dos estrangeiros para Portugal e da ocupação de lugares de topo, que em teoria estariam a impedir o aparecimento de bons jovens pilotos, mas na verdade o que sucedeu foi que Craig Breen, Kris Meeke e Dani Sordo deram tempo para aparecer pilotos como Hugo Lopes e Gonçalo Henriques, que neste momento têm todas as condições, se conseguirem os seus lugares, de dar luta, como já sucedeu em 2025, aos pilotos mais experientes do CPR e com isso começar a fazer-se a transição para o futuro, sem que o CPR perca o seu interesse, já que depois da fasquia ter sido colocada alto pelos estrangeiros, agora pode ser a “Luta de Gerações” a pavimentar o sucesso do CPR 2026.

Mas para o sabermos, vamos ter que esperar mais algum tempo. Agora é tempo de decisões, que devem ser anunciadas no começo do novo ano.