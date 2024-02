CPR 2024: Quatro Gigantes, Uma Coroa (Teodósio, Meeke, Armindo e Fontes) | AutoSport

CPR 2024: Alguém consegue ‘derrubar’ o Titã? Espera-se nova disputa acirrada pelo título, uma competição imprevisível e emocionante, há oito provas pela frente: Quem será o novo Rei da estrada?

Pelo terceiro ano consecutivo o Campeonato de Portugal de Ralis arranca com o Rali Serras de Fafe, esperando-se mais uma vez uma boa luta nas estradas, com uma nuance semelhante à que sucedeu há 12 meses. O facto da competição nacional voltar a ter um piloto de craveira mundial no Team Hyundai Portugal, coloca o ónus do favoritismo em Kris Meeke, que no ano passado venceu quatro das seis provas que realizou. Contudo, os dois abandonos que teve, e que permitiram que a luta se resumisse aos habituais quatro portugueses, deixam claro que pode voltar a acontecer, sendo que as lições que se aprendem, servem também para nos fazer mudar e nesse contexto Kris Meeke já assumiu que no Rali Vinho Madeira não pode pensar no campeonato e ao mesmo tempo ir atrás dos pilotos locais. Ponto assente, Kris Meeke é o grande favorito a vencer a edição de 2024 do CPR, mas há muito mais para além disso, como se tem provado insistentemente nos últimos sete anos.

Mas também há más notícias antes do arranque. Miguel Correia confirmou que não vai correr este ano no CPR, e Bernardo Sousa não renovou a sua aposta como fez o ano passado. Dois bons pilotos que perdem a competição, Miguel Correia lutou até ao fim pelo título e Bernardo Sousa fez algumas boas exibições, por exemplo o terceiro lugar no Rali de Portugal ou o segundo no Rali de Castelo Branco.

No pólo oposto, o regresso de João Barros (Volkswagen Polo GTi R5) para fazer cinco provas do CPR a começar já por Fafe, Rúben Rodrigues (Skoda Fabia RS Rally2), Campeão dos Açores de 2023 vai a Fafe, e ‘promete’ fazer mais provas do CPR com a ARC Sport.

Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo) e Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) são valores certos para valorizar a competitividade das provas, Lucas Simões (Ford Fiesta Rally2) e Ricardo Filipe (Skoda Fabia R5) continuam a evoluir nos RC2, Ernesto Cunha (Citroën C3 Rally2) passou das duas rodas motrizes para os mais competitivos Rally2, Diogo Salvi (Skoda Fabia Rally2 evo) vai também fazer algumas provas de terra, e acima de todos o quarteto que vai lutar na frente: o campeão Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), o seu colega de equipa Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2), Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) e José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2) são os pilotos que devem, em circunstâncias normais lutar na frente de todas as provas do CPR e consequentemente no campeonato.

Tal como sucedia há um ano, Meeke e a Hyundai são os principais favoritos, ainda mais porque têm também o Campeão em título, Ricardo Teodósio. Com o algarvio, Armindo Araújo tem partilhado todos os títulos desde 2018, já lá vão seis anos, três para cada um, é também um forte candidato aos triunfos e ao título.

Este ano, com um Citroën C3 Rally2 que recebeu upgrades para as provas de terra, José Pedro Fontes pode fazer melhores resultados na terra e depois, no asfalto, fazer exatamente a mesma coisa que em 2023: lutar pelo título até ao fim.

Tal como sucedeu o ano passado, quando saiu um ex-campeão nacional de Ralis, Bruno Magalhães, este ano o topo dos ralis em Portugal perdem Miguel Correia que vinha fazendo campeonatos em crescendo e ganha Kris Meeke a tempo inteiro, com a aprendizagem de 2023, tornando-o ainda mais favorito.

Tal como sucedeu o ano passado, o CPR volta a ter um bom plantel nos RC2, pois para lá de Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2), Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) e José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2), Rúben Rodrigues (Skoda Fabia RS Rally2) anda de olhos fechados nos Açores, vem para o continente para aprender, mas tem condições para muito depressa evoluir e alcançar cada vez melhores resultados.

João Barros (Volkswagen Polo GTi R5) tem tudo para voltar depressa aos bons resultados, é dos poucos em Fafe que já venceu à geral no CPR, em 2016 no Rali de Castelo Branco.

Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) foi Campeão há 10 anos no CPR, hoje em dia corre mais para se divertir, mas ainda o faz a um nível alto, como se prova pelo 3º lugar no Algarve no ano passado ou o 5º no Rali da Madeira, se tudo correr normalmente vai lutar pelo top 5.

Depois de não ter participado no CPR em 2020 e 2021, Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo) foi sexto nos últimos dois anos e pretende agora melhorar esse registo, se possível melhor do que o 5º posto de 2019

Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2). O ano passado foi 4º no Rali de Portugal, este ano vai tentar chegar ao pódio.

Lucas Simões (Ford Fiesta Rally2) quer continuar a subir na escala do CPR, e melhorar o 5º posto que conseguiu o ano passado no Rali de Portugal, estendendo essa tentativa às restantes provas do CPR.

Não correu muito bem o ano de 2023 a Ricardo Filipe , mas este ano trocou o Ford Fiesta R5 pelo Skoda Fabia R5 e vai tentar melhorar os resultados. Diogo Salvi (Skoda Fabia Rally2 evo) tem sempre condições para fazer boas provas, especialmente as mais extensas, fruto da sua experiência, mais virado para o endurance do que para a rapidez, o ano passado foi oitavo no Algarve mas abandonou na Aboboreira e no Rali de Portugal.

Paulo Neto (Skoda Fabia Rally2) é um valor seguro para o CPR, e neste terceiro ano com o Skoda Fabia Rally2 evo quer voltar às lutas no top 6 onde esteve em 2022 e não conseguiu estar em 2023

Ernesto Cunha (Citroën C3 Rally2) corre este ano com um RC2, é um enorme salto face ao Peugeot 208 Rally4 pelo que tem tudo para evoluir nos 4X4.

O plantel dos 2RM é ainda melhor que o de 2023, pelo que falaremos dos mais jovens lobos das duas rodas motrizes em texto à parte, assim que possível.

Palmarés

1956 Fernando Stock

1957 Horácio Macedo

1958 José Luís Abreu Valente

1959 José Luís Abreu Valente

1960 José Manuel Pereira

1961 Horácio Macedo

1962 José Baptista dos Santos

1963 Horácio Macedo

1964 Fernando Basílio dos Santos

1965 César Torres

1966 Manuel Gião

1967 Américo Nunes

1968 Américo Nunes

1969 Não houve Campeão Absoluto

1973 Não houve Campeão Absoluto

1974 Não se Realizou

1975 Manuel Inácio

1976 António Diegues

1977 Giovanni Salvi

1978 Carlos Torres

1979 José Pedro Borges

1980 Santinho Mendes

1981 Santinho Mendes

1982 Joaquim Santos

1983 Joaquim Santos

1984 Joaquim Santos

1985 Joaquim Moutinho

1986 Joaquim Moutinho

1987 Inverno Amaral

1988 Carlos Bica

1989 Carlos Bica

1990 Carlos Bica

1991 Carlos Bica

1992 Joaquim Santos

1993 Jorge Bica

1994 Fernando Peres

1995 Fernando Peres

1996 Fernando Peres

1997 Adruzilo Lopes

1998 Adruzilo Lopes

1999 Pedro Matos Chaves

2000 Pedro Matos Chaves

2001 Adruzilo Lopes

2002 Miguel Campos

2003 Armindo Araújo

2004 Armindo Araújo

2005 Armindo Araújo

2006 Armindo Araújo

2007 Bruno Magalhães

2008 Bruno Magalhães

2009 Bruno Magalhães

2010 Bernardo Sousa

2011 Ricardo Moura

2012 Ricardo Moura

2013 Ricardo Moura

2014 Pedro Meireles

2015 José Pedro Fontes

2016 José Pedro Fontes

2017 Carlos Vieira

2018 Armindo Araújo

2019 Ricardo Teodósio

2020 Armindo Araújo

2021 Ricardo Teodósio

2022 Armindo Araújo

2023 Ricardo Teodósio