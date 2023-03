CPR 2023: Poucas mudanças nas regras | AutoSport

Não há grandes alterações nos regulamentos do CPR, mas ainda assim há sempre alguns ajustes. Por exemplo, os números de competição são permanentes para todo o Campeonato e são escolhidos pelo piloto, entre o 1 e o 60.

O qualifying é obrigatório para os dez primeiros classificados do CPR à data do evento. Deixa de ser necessária inscrição prévia no campeonato mas há condição para os pilotos obterem pontuação nas provas do CPR: só serão atribuídas pontuações a concorrentes que entreguem uma caução de 2350€ (a devolver após a 4ª participação) e desde que participem em pelo menos uma prova até à 4ª prova, inclusivé. Um concorrente que comece a participar no Campeonato a partir da 4ª+1 prova não irá pontuar no campeonato.

Quanto às pontuações Extra, na PowerStage, é atribuída aos três primeiros classificados (absoluto) a pontuação de 1º (3 pontos), 2º (2), 3º (1) e no caso de existirem vencedores ex-equo (à décima) serão atribuídos os mesmos pontos a esses vencedores

Um concorrente ao participar em Super Rali nos ralis, não pontua para o campeonato, independentemente da classificação final. Obtém, no entanto, se for caso disso, os pontos extra da Power Stage.

Para poder ser considerado campeão, é necessário um mínimo de três classificados no campeonato. Caso tal não aconteça será declarado vencedor aquele que obtiver maior número de pontos cumprindo as regras específicas do campeonato em que participou.

Fique com os principais regulamentos da competição para esclarecer eventuais dúvidas