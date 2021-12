CPR 2022: Sai Mortágua, entra Açores… | AutoSport

Tal como se esperava, o Campeonato Portugal de Ralis vai ter oito provas, quatro em asfalto, outras tantas em piso de terra, desta feita totalmente agrupadas, pois a competição começa com quatro provas em pisos de terra e conclui-se com mais quatro em asfalto.

Tal como se previa, tem uma prova no WRC e duas no ERC.

Ao contrário deste ano, que terminou em novembro, desta feita está previsto terminar um mês antes, a 7 e 8 outubro com o Rali Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande.

Em 2021, o CPR arrancou no início de maio, com o Rali Terras d’ Aboboreira, em 2022, se tudo correr normalmente, já estarão realizadas três provas, Rally Serras de Fafe e Felgueiras, Azores Rallye e Rali Terras D’Aboboreira.

A competição arranca a 11 e 12 março com o Rally Serras de Fafe e Felgueiras, prossegue duas semanas depois com o Azores Rallye. A meio de abril o Rali Terras D’Aboboreira estará muito bem posicionado para receber concorrentes em testes para o Rali de Portugal, tal como sucedeu o ano passado, com a fase de pisos de terra a terminar a 20 de maio com o Vodafone Rally de Portugal. Três semanas depois arranca a fase de asfalto com o Rali de Castelo Branco.

Particularmente, o Autosport congratula-se com o facto das provas terminarem todas ao sábado, pois tendo em conta os períodos de fecho do nosso jornal, isso é uma enorme ajuda…

Campeonato Portugal de Ralis

Data Prova

11 e 12 março Rally Serras de Fafe e Felgueiras

25 e 26 março Azores Rallye

15 e 16 abril Rali Terras D’Aboboreira

19 a 21 maio Vodafone Rally de Portugal

10 e 11 junho Rali de Castelo Branco

4 a 6 agosto Rali Vinho da Madeira

9 e 10 setembro Rali da Água – CIM Alto Tâmega

7 e 8 outubro Rali Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande