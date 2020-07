CPR 2020: Armindo Araújo com 17.8 pontos de avanço

Com a realização da segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali de Castelo Branco, Armindo Araújo, fruto dos dois triunfos, lidera quase com 18 pontos de avanço, o campeonato face a Bruno Magalhães, com Ricardo Teodósio em terceiro a quase trinta pontos da frente. Quarto na competição, mas já com um atraso significativo está José Pedro Fontes, que depois do 10º lugar em Castelo Branco dista mais de 40 pontos do líder.

Estão decorridas duas de sete provas, nada está resolvido, o pior resultado de cada piloto é para atirar fora, portanto está tudo perfeitamente em aberto, ainda que se esteja a desenhar uma tendência.

Só há um detalhe em que Armindo Araújo não está à frente, que é no somatório dos pontos das PowerStage. Aí Bruno Magalhães foi quem mais pontos somou, cinco face a quatro de Armindo Araújo. Zé Pedro Fontes somou dois em Castelo Branco e Ricardo Teodósio, um em Fafe. Seja como for, estes pontos não valem isolados, são somados aos do campeonato e aí Armindo Araújo tem uma boa vantagem.

Nas duas rodas motrizes, Daniel Nunes lidera com 17 pontos de avanço para Ricardo Sousa. Terceiro lugar para Pedro Antunes que só em Castelo Branco somou todos os pontos que tem no campeonato.