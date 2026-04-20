CPR: 15 Rally2 confirmados no Rally de Lisboa

O Rally de Lisboa estreia-se em 2026 no calendário do Campeonato de Portugal de Ralis, sendo a terceira prova da temporada e a primeira em classificativas de asfalto, com realização marcada para 28, 29 e 30 de maio. A edição conta com uma lista de inscritos inédita, com mais de 15 Rally2, reunindo os principais nomes do CPR.

Entre os inscritos que pontuam no CPR, destacam-se Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), José Pedro Fontes (Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2), Ricardo Teodósio (Citroën C3 Rally2), Gonçalo Henriques (Hyundai i20 N Rally2), Hugo Lopes (Hyundai i20 N Rally2), Pedro Almeida (Toyota GR Yaris Rally2), Rafael Rêgo (Toyota GR Yaris Rally2), Guilherme Meireles (Skoda Fabia Evo Rally2), Paulo Neto (Skoda Fabia RS Rally2) e Paulo Caldeira (Skoda Fabia Evo Rally2).

Embora não pontuem, outros já confirmaram presença como Rúben Rodrigues (Toyota GR Yaris Rally2), vencedor do rali de abertura da época, de Henrique Moniz (Skoda Fabia Evo Rally2) e de Diogo Marujo (Skoda Fabia Evo Rally2).

De resto, também Rui Madeira (Hyundai i20N Rally2) e André Cabeças (Citroën C3 Rally2) já assinalaram a sua presença, mas o número de carros Rally2 ainda deverá aumentar até ao encerramento das inscrições.

Numa iniciativa inédita, o CPKA vai premiar os três pilotos portugueses melhor classificados com um Prize Money de 5.000€. A prova mantém como ponto de partida o Padrão dos Descobrimentos, com o Centro Operacional em Mafra — onde decorre também a Super-Especial noturna junto ao Palácio Nacional de Mafra — e a cerimónia de chegada na Marina de Cascais, numa City Stage final.

O itinerário conta com troços como o da Tapada de Mafra (15,94 km), Sobral Monte Agraço (12,05 km), Vila Franca de Xira (9,28 km) e Alenquer (15,36 km) no primeiro dia, repetidas no sábado antes da passagem pela Serra de Sintra com duas passagens pela classificativa Pé da Serra/Peninha (9,61 km). Uma das principais novidades logísticas é a mudança do Parque de Assistência para a Freguesia da Encarnação, no concelho de Mafra.

O Rally de Lisboa volta a estar integrado no International Iberian Rally Trophy (IRT), no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, no Campeonato de Portugal de Masters, no Campeonato de Portugal Promo, no FPAK Júnior Team, na Peugeot Rally Cup Portugal e no Challenge Clio Rally5.