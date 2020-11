CPKA continua a trabalhar no Rally de Lisboa

O CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo continua a trabalhar para levar avante o Rally de Lisboa, prova que será candidata ao Campeonato de Portugal de Ralis. Há muito que Humberto Vairinhos e a sua equipa trabalham no projeto, e desta feita foi a vez do embaixador da prova, Rui Madeira, que foi mostrar um pouco do que será o rali. A prova está previsto ser disputada durante cerca de dia e meio, sábado e domingo, nos concelhos de Lisboa, Vila Franca de Xira, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Cadaval e Alenquer. A estrutura entretanto delineada prevê 10 provas especiais com 100,00 km num itinerário total de 370 km. O centro nevrálgico do rali, com parque de assistência, parque fechado e pódio estará no Parque das Nações.