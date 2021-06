Copa PT Racing junta Peugeot 208 R2 em troféu: Prémio Final, uma prova com o 208 Rally4 | AutoSport

Paulo Antunes e a PT Racing estão a colocar de pé um troféu que se irá realizar no âmbito do Campeonato norte de Ralis, com os Peugeot 208 R2.

Vai chamar-se Copa PT Racing, acompanha a caravana do Campeonato Norte de Ralis, a partir do Rali de Famalicão, que se realiza a 24 e 25 de julho, prosseguindo depois com o Rali Município de Mesão Frio, Rali de Santo Tirso, Rali de Viana do Castelo, Rali de Gondomar, e finalmente Rali Serras do Porto: “

Estamos a tentar colocar de pé um troféu que se vai chamar Copa PT Racing, disputada com os Peugeot 208 R2, que tem prémios para os cinco primeiros classificados em cada prova, e para o vencedor, um prémio final, uma prova com o Peugeot 208 Rally4 em 2022. As provas são todas as restantes agendadas do ‘regional’ Norte, seis, contando cinco para a classificação final.

Arranca com o mínimo seis concorrentes, as inscrições estão abertas, o custo será de 1.000 €, e todos correm com pneus Pirelli” disse Paulo Antunes, líder da PT Racing, ao AutoSport. Quem pretender ter mais informações, deve contactar a PT Racing através do e-mail: [email protected] Pode ver o Regulamento Desportivo no seguinte link: https://rb.gy/fdjsut