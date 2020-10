COMUNICADO – RALI TERRAS D’ABOBOREIRA

A Comissão Organizadora do Rali Terras D’Aboboreira, prova desportiva que integra o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis, considerando a preocupação que os Presidentes de Câmara demonstraram sobre as questões de saúde pública subjacentes a um evento como este, promoveu uma reunião entre as edilidades envolvidas e a FPAK, que ocorreu hoje pelas 16h00.

O Presidente da FPAK – Ni Amorim, explicou o enquadramento legal para a realização destas provas, nomeadamente a premissa de em tempo útil a FPAK ter apresentado um plano à tutela que, entre outros, definia a obrigatoriedade de cada uma das provas a realizar ter um plano de contingência específico, baseado num plano tipo elaborado pela própria FPAK, e que mereceu a aprovação das autoridades de saúde.

Com base nestes pressupostos, a DGS catalogou o desporto automóvel como baixo risco.

Garantiu também o Presidente da FPAK que, a realização da prova está autorizada pela tutela, nomeadamente pela Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, e que esta prova ocorrerá sob as mesmas medidas em que ocorreram as restantes provas realizadas nesta fase pandémica, estando o Rali Terras D’Aboboreira autorizado e registado no calendário sob autorização federativa emitida a 1 de Outubro de 2020.

Acrescentou ainda que, este fim-de-semana, serão de igual modo realizadas as restantes provas de campeonatos nacionais e internacionais que estavam calendarizadas.

Este será um evento sem público, e como tal, a Comissão Organizadora, a FPAK e Presidentes de Câmara, reforçam o pedido de respeito pelas normas, e, contrariamente ao habitual, para esta edição, pedimos aos adeptos que não se desloquem às nossas serras, para que possamos no próximo ano ter novamente o Rali Terras D’Aboboreira no calendário.