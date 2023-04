Comunicado da Hyundai Portugal | AutoSport

Foi com enorme pesar que a Hyundai Portugal recebeu a triste notícia que o piloto Craig Breen faleceu na sequência de um acidente durante os testes realizados hoje para o Rally da Croácia. O navegador James Fulton saiu ileso do acidente.

A Hyundai Portugal envia as suas mais sinceras condolências a toda a família do Craig, amigos e aos seus fãs. A Hyundai Portugal não fará mais comentários neste momento.