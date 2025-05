Como Kris Meeke quase perdia o rali…quase!

Kris Meeke contou-nos a história toda, de como poderia ter perdido o rali, sem saber, claro, que pela mesma altura, Dani Sordo furava e acabava também com as suas hipóteses de vencer. 9.2s pareciam impossíveis de recuperar. Normalmente, com o piso seco, seriam muito difíceis de ultrapassar, mas não com a chuva torrencial e a lama que o troço tinha.

A Kris Meeke sucedeu-lhe o que se vê no vídeo. Olhem para os 9.2s e pensem, se Dani Sordo não tem furado, como poderiam ser as contas. Seja como for, é sempre o que acontece, e nunca o que poderia ter acontecido: “Foi um fim de semana incrível, mas no último troço, que história, que troço louco! A chuva torrencial que caiu antes do troço, que estava cheio de lama. Arrancámos. Estava tudo a correr bem, mas cerca de 5 km depois, fiz um pião. Fiquei virado ao contrário numa estrada muito estreita, era impossível fazer inversão de marcha, tive de fazer marcha-atrás 150 metros às cegas até um cruzamento. Eu sabia que havia ali. Virámos e seguimos. Eu sabia que estava a perder, sabia que tinha perdido uma mão cheia de segundos. E a diferença era apenas de nove segundos à entrada para o troço e não sabia o que fazer nessa altura. Atacar ou não? Estava tão escorregadio, tão difícil. Mantive um bom ritmo, mas infelizmente para o Dani (Sordo) ele furou a meio do troço, por isso, que forma de terminar um rali..”