CM de Mortágua cancela vários eventos, entre os quais…’ralis’

Mais um sinal que ‘confirma’ o cancelamento do Rali de Portugal. Segundo o Jornal do Centro, são vários os eventos que a Câmara Municipal de Mortágua decidiu cancelar por causa da pandemia do novo coronavírus, poupando com isso cerca de 300.000 euros, que irá utilizar para ajudar empresas e instituições de solidariedade social. Os eventos são o Rali de Portugal, que tinha um troço previsto para Mortágua, o “Passeio Literário Tomás da Fonseca”, o Rali de Mortágua, prova do Campeonato Nacional de Ralis 2020, que se devia ter realizado a 17 e 18 de abril.