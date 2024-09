Clio Trophy Portugal/Rali da Água: Danny Carreira é o primeiro a bisar

Um escasso ponto é a diferença com que os três primeiros classificados do Clio Trophy Portugal vão partir para a derradeira prova da temporada, depois de cumprido o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín.

FOTOS Renault Portugal

Nas especiais de Trás-os-Montes e da Galiza, Danny Carreira foi o mais forte e cometeu a proeza de ser o primeiro a bisar no lugar mais alto do pódio da competição promovida pela Renault Portugal. Gil Antunes, Nuno Coelho e Pedro Pereira Jr. terminaram nos lugares imediatos. O Rallye Vidreiro Centro de Portugal é a prova de todas as decisões, nos dias 11 e 12 de outubro.

Emoção, espetáculo e um extraordinário equilíbrio na luta pela vitória. A edição de estreia do Clio Trophy Portugal está a ser um enorme sucesso: zero desistências por problemas técnicos, só na penúltima prova do calendário é que um piloto conseguiu bisar em vitórias e os três candidatos ao título partem para o último rali da temporada separados por… um ponto.

No Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, disputado entre sexta-feira e sábado, a luta pela vitória entre os candidatos ao título foi intensa, com os 16,6 segundos que separaram os dois primeiros classificados, no final, a ser a maior diferença de tempo registada entre eles ao longo do rali.

À chegada a Chaves, quem festejou foi Danny Carreira (mais uma vez, acompanhado por Marco Vilas Boas), o primeiro a repetir a subida ao lugar mais alto do pódio. Um resultado que lhe permitiu recuperar a liderança do Clio Trophy Portugal, ainda que em igualdade pontual com Gil Antunes. “Grande rali, mas muito duro, já que o Gil esteve muito forte”, sublinhou o jovem piloto de 23 anos, à chegada a Chaves. “Também foi uma prova em que cometi alguns erros, mas o objetivo foi cumprido: a vitória! Agora, é ir ao ataque para a última prova, na certeza de que quem ganhar, vence também o troféu”.

A dupla Gil Antunes/Diogo Correia conquistou a segunda posição, a escassos 16,6 segundos do líder, repetindo o resultado do 11º Constalica Rally de Vouzela e Viseu. “Grande rali! Eu e o Danny estivemos endiabrados. Quando terminei o penúltimo troço, disse ao Diogo (navegador) que era impossível andar-se mais rápido, mas o Danny fez 7,5 segundos melhor. Ele está de parabéns, pois fez um rali fantástico. O troféu e o carro são brutais. É incrível que os três primeiros vão para a última prova separados por um único ponto”.

Nuno Coelho, novamente acompanhado por Ricardo Cunha, conquistou o terceiro pódio consecutivo da época. “No primeiro dia de prova não entrámos bem, mas depois conseguimos fazer tempos muito interessantes, que nos permitiram garantir o terceiro lugar. Objetivo cumprido”, destacou o piloto.

Depois da vitória no 11º Constalica Rally de Vouzela e Viseu, a dupla Pedro Pereira Jr./Tiago Silva não conseguiu melhor do que o quarto lugar no Rali da Água Transibérico Eurocidade

Chaves-Verín, sendo relegada da liderança do Clio Trophy Portugal. “Foi uma prova em que quase tudo correu mal”, confidenciou o piloto. “No primeiro dia tivemos uma saída de estrada que nos fez perder bastante tempo e, hoje (sábado), estivemos na iminência de nos acontecer o mesmo em três ocasiões. Este resultado é para deitar fora e vamos para o Rallye Vidreiro Centro de Portugal determinados em lutar pela vitória. Estamos a um ponto da liderança do troféu e a tática vai ser só uma: andar ao ataque!”

A dupla Luís Caetano/David Monteiro fechou o quinteto da frente do Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, com o jovem piloto de Leiria a destacar: “O primeiro dia foi mais difícil, mas depois as correram melhor. Foi mais um rali importante para ganhar experiência e evoluir. O próximo vai ser em ´casa´ e vou fazer os possíveis para andar mais perto do grupo da frente”.

A dupla Paulo Barata/Fábio Santos foi a sexta classificada, com o piloto de Góis a destacar: “Mais um rali para aprender, sem problemas e com alguns progressos registados. Confesso que cada vez gosto mais do carro”.

A dupla Henrique Azenha/Ricardo Costa terminou na sétima posição, com o piloto da Figueira da Foz a afirmar: “Mais um rali positivo, com alguns sustos, mas em que me diverti e adquiri experiência. Estou a adorar esta experiência no Clio Trophy Portugal e para o ano cá estarei”.

O Clio Trophy Portugal prossegue no Rallye Vidreiro Centro de Portugal, nos dias 11 e 12 de outubro. Três pilotos – Danny Carreira, Gil Antunes e Pedro Pereira Jr. – vão lutar pelo título da competição promovida pela Renault Portugal, partindo separados por um escasso ponto.

Classificação Clio Trophy Portugal – Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín

1.º Danny Carreira / Marco Vilas Boas, 1h04m39,3s

2.º Gil Antunes / Fábio Ribeiro, a 16,6s

3.º Nuno Coelho / Ricardo Cunha, a 1m25,6s

4.º Pedro Pereira Jr. / Tiago Silva, a 1m36,6s

5.º Luís Caetano / David Monteiro, a 2m07,0s

6.º Paulo Barata / Fábio Santos, a 3m43,3s

7.º Henrique Azenha / Ricardo D’Almeida, a 8m08,0s

Vencedores de classificativas: Danny Carreira (6), Gil Antunes (2).

Líderes: Danny Carreira PE1 a PE9.

Classificação do Clio Trophy Portugal

1º Danny Carreira, 78 pontos;

2º Gil Antunes, 78;

3º Pedro Pereira Jr., 77;

4º Nuno Coelho, 54;

5º Luís Caetano, 35;

6º Paulo Barata, 32;

7º Henrique Azenha, 16;

8º José Pedro Quintas, 13;

9º Vasco Tintim, 11;

10º Carlos Marreiros, 10;

11º Dário Rebelo, 0.

Próxima prova: Rallye Vidreiro Centro de Portugal, 11 e 12 de outubro