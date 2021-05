Chris Ingram: “Ganhámos ritmo e recuperámos confiança”

Depois de terem regressado no Rali da Croácia com um projeto a dois anos no WRC3, num Skoda Fabia Rally2, Chris Ingram e Ross Whittcock vieram a Portugal testar para a prova do WRC que se realiza dentro de três semanas, tendo começado o rali no sétimo lugar. Conforme se foram reajustando aos pisos de terra, onde não corriam há muito, foram recuperando posições, terminando no terceiro lugar da geral: “Estou muito feliz, esta é a minha primeira vez com o Skoda em pisos de terra, e há quase dois anos que não andava neste pisos (ndr, Chipre 2019). Fizemos um bom trabalho, experimentámos muita coisa, ganhámos confiança, temos ritmo, mas precisamos de recuperar mais confiança”, disse.