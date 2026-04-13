Challenge Clio Rally5: Arranque no Rali Terras D’Aboboreira

O Challenge Clio Rally5, promovido pela Driveland com o apoio da Renault Portugal, arranca a temporada de 2026 no Rali Terras D’Aboboreira, nos dias 17 e 18 de abril. A competição estreia-se este ano em pisos de terra e assume uma nova designação, após duas épocas como Clio Trophy Portugal.

O calendário de 2026 é composto por cinco provas, incluindo pela primeira vez ralis em terra, reforçando o papel da iniciativa como escola de ralis e plataforma de afirmação de jovens talentos. Entre os candidatos ao título, destacam-se o vice-campeão de 2025, Tiago Pereira (29 anos), navegado por Fernando Pereira, e Luís Caetano (23 anos), com cinco pódios na época anterior, acompanhado por David Monteiro. Nos mais jovens, Carlos Marreiros Jr. (19 anos) e o estreante Afonso Seixas (17 anos) são nomes a seguir. Entre os mais experientes, Miguel Carvalho (45 anos) e Henrique Silva (43 anos) estreiam-se na competição. Gil Cristiano é outro dos estreantes, formando dupla com Ricardo Sousa. Vasco e Filipa Tintim estão ausentes desta primeira prova, mas deverão integrar a competição nas rondas seguintes.

Do lado dos prémios, cada rali distribui 6.250€ pelos cinco primeiros classificados — 2.500€ para o vencedor —, com um prémio adicional de 3.000€ para o campeão absoluto da temporada.

Os pilotos

Entre jovens promessas e nomes experientes, a iniciativa reúne perfis distintos que garantem equilíbrio e interesse competitivo ao longo de toda a temporada.

Com idades compreendidas entre os 17 e os 58 anos, os participantes deste ano trazem consigo percursos variados, desde estreantes em início de carreira até pilotos com várias décadas de experiência nos ralis.

Com apenas 17 anos (nascido a 5 de agosto de 2008), Afonso Seixas estreia-se no Challenge Clio Rally5, assumindo o estatuto de “benjamim” da competição. Integrado numa nova geração de pilotos, chega ao troféu com margem de progressão e ambição de afirmar o seu lugar no panorama nacional. Em 2025, disputou as primeiras provas da carreira, maioritariamente no Campeonato Sul de Ralis, onde deixou indicações positivas na respetiva classe, evidenciando uma adaptação progressiva às exigências da modalidade. Apesar da reduzida experiência, a juventude, a motivação e a paixão pelos ralis poderão revelar-se trunfos importantes ao longo da temporada, num ano de aprendizagem e consolidação, tendo Francisco Ponte como navegador.

Com 19 anos (nascido a 28 de abril de 2006) e oriundo de uma família com tradição na competição, Carlos Marreiros Jr. é um dos mais jovens do panorama nacional. Natural de Portimão, estreou-se nos ralis em 2022, quando tinha apenas 16 anos, somando já dezenas de participações, sobretudo no Campeonato Sul de Ralis, onde alcançou vitórias entre os duas rodas motrizes. O jovem algarvio cumpre agora a terceira época no troféu, afirmando-se como um nome a seguir com atenção, depois de, em 2025, ter evidenciado uma evolução consistente, culminada com a conquista de um pódio no rali de Chaves e Verín. Ricardo Barreto volta a assumir a navegação.

Com 29 anos (nascida a 11 de fevereiro de 1997), Filipa Tintim herdou a paixão pelos ralis do pai, Vasco Tintim, também ele participante nesta edição. Natural do Algarve, estreou-se ao volante em 2019, seguindo-se participações pontuais em provas no sul do país, quase sempre com a irmã Mariana a ditar notas. Após a estreia no troféu na época passada, encara 2026 com maior confiança e o objetivo de dar continuidade à evolução demonstrada. Pode orgulhar-se de ser uma das poucas mulheres que aceitam o desafio do volante nos ralis.

Gil Cristiano é um dos estreantes na competição dos Clio Rally5 e também um dos pilotos com menor experiência no lote, contando apenas com duas participações em ralis, ambas já ao volante de um Clio Rally5, nas edições de 2024 e 2025 do Rallye Vidreiro Centro de Portugal. Apesar do percurso ainda curto na modalidade, esta presença no troféu representa uma oportunidade clara de evolução num contexto competitivo que privilegia a aprendizagem e a progressão ao longo da época. Ao seu lado estará Ricardo Sousa, responsável pela navegação.

Com 43 anos e a celebrar duas décadas de ligação aos ralis, Henrique Silva inicia, em 2026, um novo capítulo na sua carreira ao estrear-se no Challenge Clio Rally5. Depois de várias participações pontuais, sobretudo em provas de âmbito regional, regressa a um contexto mais competitivo, curiosamente ao volante de um Renault, marca com a qual competiu em diferentes fases do percurso, nomeadamente com o Clio Williams. Apostando na experiência acumulada ao longo dos anos, encara este desafio com o objetivo de se afirmar no troféu, tendo Fábio Ribeiro como navegador.

Com 23 anos (nascido a 18 de abril de 2002), Luís Caetano afirma-se como uma das promessas dos ralis nacionais, modalidade para a qual transitou após uma fase inicial no karting e a conquista do título nacional de todo-o-terreno, em 2023, na categoria T2. Em 2024, o piloto de Leiria estreou-se no Clio Trophy Portugal, terminando a época com um pódio na última prova do calendário, antes de, em 2025, confirmar a evolução ao concluir todas as provas no pódio. Para 2026, renova a aposta com ambições reforçadas, partindo como um dos principais candidatos ao título, novamente acompanhado por David Monteiro na navegação.

Com 45 anos (nascido a 7 de março de 1981), o barcelense Miguel Carvalho estreia-se na competição dos Clio Rally5, apresentando-se, no entanto, como um dos pilotos mais experientes do plantel. Com uma carreira iniciada em 2010, soma mais de uma década de participação nos ralis, maioritariamente ao volante de carros de duas rodas motrizes e com resultados de relevo. Após duas épocas em viaturas de tração integral, a experiência e rapidez posicionam-no como um dos candidatos aos lugares cimeiros, tendo António Reis como navegador.

Com 29 anos (nascido a 7 de setembro de 1996), o leiriense Tiago Pereira tem-se afirmado, desde a estreia em 2020, como um dos nomes em ascensão dos ralis nacionais. Na época de estreia no troféu promovido pela Renault Portugal, em 2025, conquistou o vice-campeonato e a vitória no Rali da Água Transibérico, disputado na região de Chaves e Verín. Em 2026, assume-se como um dos mais fortes candidatos ao título no Challenge Clio Rally5, mantendo Fernando Pereira como navegador.

Com 58 anos (nascido a 7 de fevereiro de 1968), Vasco Tintim está de regresso à competição dos Clio Rally5, depois de ter sido um dos protagonistas da época de estreia do troféu. O algarvio conta com uma carreira de mais de duas décadas, maioritariamente em provas do Regional Sul, onde acumulou participações ao volante de diversos carros de duas rodas motrizes, somando vitórias e pódios nas respetivas classes. A paixão pelos ralis atravessou gerações, inspirando a filha Filipa a seguir-lhe as pisadas, o que acrescenta um elemento especial à temporada, com um simbólico duelo familiar ao longo da época.