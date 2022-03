Carlos Fernandes sem apoios para continuar | AutoSport

Depois de fazer mais felizes os adeptos dos ralis com a sua pilotagem no Mitsubishi Lancer Evo, entre 2013 e 2018, com uma interrupção pelo meio em que guiou o Skoda Fabia S2000, em duas provas de 2017, Carlos Fernandes revelou agora que só vai fazer para já algumas participações esporádicas, tal como fez no recente Rali das Camélias onde terminou no pódio atrás de Rui Madeira e Paulo Neto. O motivo é o mesmo que deixa na garagem muitos carros de ralis que para aí existem nas oficinas ou garagens do nosso país: “Temos para dar uma notícia que não gostaríamos de comunicar! Esta semana começa o Campeonato de Portugal de Ralis, mas infelizmente não conseguimos os apoios necessários para encarar esta competição com o profissionalismo e competitividade que nos caracteriza, a todos aqueles que acreditam em nós um muito obrigado e garantimos que continuaremos a trabalhar para voltar ainda mais fortes. Até lá, vamos fazer participações esporádicas para manter o ritmo competitivo com o nosso Mitsubishi Lancer Evo VI”, escreveu Carlos Fernandes nas suas redes sociais. É uma pena, e quem já o viu andar sabe bem isso…