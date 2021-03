Carlos Fernandes: Peugeot 208 Rally4, Rally Cup Ibérica e CPR2

Carlos Fernandes vai correr na Peugeot Rally Cup Ibérica e CPR2, logicamente com o Peugeot 208 Rally4. De regresso à bacquet do lado direito, está também o navegador Valter Cardoso.

A mítica zona do Fridão, em Amarante, foi o palco escolhido para o primeiro teste da época 2021 de Carlos Fernandes e Valter Cardoso. A dupla volta a juntar-se duas épocas depois, preparando-se para dar continuidade a uma parceria que colocou já no bornal de piloto e navegador, vitórias e títulos.

Agora, colocam o seu foco na batalha pelo cetro da Peugeot Rallye Cup Ibérica, estando ainda nos objetivos principais da equipa lutar pela conquista do título reservado às duas rodas motrizes, no Campeonato de Portugal de Ralis. Durante dois dias, a dupla rodou na busca da melhor afinação do 208 Rallye 4, com destaque para a primeira utilização dos pneus Kumho, que utilizará fora da competição ibérica.

A época da dupla tem arranque marcado para o Rali Terras D’Aboboreira, que se disputará nos dias 30 de abril e 1 de maio.