Campeonato Portugal Velocidade Clássicos e Legends: Resumo

A festa da velocidade nacional voltou ao Autódromo Internacional do Algarve para a terceira data do calendário 2020 dos campeonatos nacionais de velocidade. Apesar do aumento da incidência da Covid-19 em todo o país, o excelente exemplo dado por todos os participantes nas provas das disciplinas organizadas pela ANPAC permitiu que o evento fosse realizado na data aprazada no calendário.

Campeonato Portugal Velocidade Clássicos, Campeonato Portugal Velocidade Legends, Autódromo Internacional do Algarve, AIA, ANPAC