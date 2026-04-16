Campeonato Portugal de Ralis: o essencial da estatística dos últimos 6 anos

É interessante analisar as estatísticas dos últimos seis anos do Campeonato Portugal de Ralis (CPR)! Fomos investigar os vencedores dos ralis do CPR, os vencedores de troços e os líderes de provas nos últimos anos. Como sempre, os números revelam muito, embora nunca contem a história completa.

É importante reconhecer que, ao focarmos apenas num conjunto específico de dados, deixamos de fora outras situações que poderiam levar a interpretações erróneas e conclusões inválidas. No entanto, o objetivo aqui é identificar tendências, e nesse aspeto, estes números são bastante elucidativos.

Em termos de vitórias em ralis, Armindo Araújo soma 12 triunfos e, até ao ano passado (2025), era o piloto com mais vitórias nos últimos seis anos. Contudo, Kris Meeke precisou de apenas dois anos e meio para vencer 13 vezes. Armindo Araújo tinha vencido em todos os anos desde 2020, mas em 2025, apesar de ter lutado pelo título até à última prova, não conseguiu vencer. Desde o seu regresso em 2018, tinha sempre vencido pelo menos um rali. Ricardo Teodósio foi campeão em 2019, mas não venceu qualquer prova em 2020, 2024 e 2025.

Bruno Magalhães também venceu sempre desde que regressou ao CPR em 2019, tendo permanecido até 2022, altura em que começaram a chegar pilotos estrangeiros ao CPR.

José Pedro Fontes venceu sempre uma prova entre 2021 e 2023, mas desde então não o conseguiu, apesar de ter ficado muito perto no Rali Vidreiro de 2024, a apenas 1,8 segundos da vitória.

Nos últimos seis anos, onze pilotos diferentes venceram provas do CPR, como se pode verificar na tabela abaixo. Em 2025, estrearam-se a vencer o Campeão Dani Sordo e Pedro Almeida, que triunfou no Rali de Portugal.

Quanto a vencedores de troços, Kris Meeke, em apenas dois anos e meio, já soma mais 40 troços ganhos do que Armindo Araújo em seis épocas, o que demonstra a rapidez do piloto irlandês. Dani Sordo, em 2025, venceu 29 troços, subindo de imediato para o sexto lugar desta tabela.

No que diz respeito a líderes de provas, há um novo líder face a 2025. Anteriormente, Armindo Araújo liderava, mas no final de 2025, Kris Meeke passou para a frente ao liderar mais 57 vezes (em 2025), elevando para 147 o número de vezes que liderou ralis, agora mais 43 vezes do que Armindo Araújo. Curiosamente, Bruno Magalhães tem, em três anos, uma média superior à de Armindo Araújo.

Mais uma vez, esta é uma estatística significativa, mas com limitações contextuais, uma vez que os dados requerem uma análise mais profunda para outro tipo de conclusões, o que não é o objetivo deste texto.

De qualquer forma, fica evidente a rapidez dos pilotos estrangeiros – o que não é surpreendente, dado o ritmo que trazem das suas participações em competições mundiais. No entanto, também é claro que o CPR tem, há muito, pilotos com competitividade suficiente para impulsionar o crescimento desta competição nos últimos oito anos.