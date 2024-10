Campeonato de Portugal Júnior de Ralis: tudo muito equilibrado

Como se percebe, o equilíbrio é grande, neste caso, Hugo Lopes comanda fruto de três triunfos enquanto Pedro Pereira tem quatro resultados e está somente a dois pontos. Gonçalo Henriques abandonou em duas provas que fazem parte desta competição, por isso neste campeonato Júnior ‘corre atrás do prejuízo’ ao contrário que sucede no ‘principal’ das 2RM, em que é o ‘perseguido’.

Se a luta nas duas rodas motrizes está aparentemente mais bem encaminhada para Gonçalo Henriques, já no que toca ao Campeonato de Portugal Júnior de Ralis, as coisas são um pouco diferentes porque não só há menos provas como os números divergem em termos das provas que correram melhor aos intervenientes pelo que neste caso tudo está muito mais equilibrado, e tanto Hugo Lopes, que comanda com 80 pontos, mais dois que Pedro Pereira e mais 6 que Gonçalo Henriques, com Guilherme Meireles a 12 e todos podem ainda vencer a competição.

