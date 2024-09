Campeonato de Portugal de Ralis volta a decidir-se no Rallye Vidreiro Centro de Portugal

Já começa a tornar-se um hábito! O Campeonato de Portugal de Ralis vai decidir-se, uma vez mais, no Rallye Vidreiro Centro de Portugal. Alcobaça, local onde decorrerá a última especial e onde será realizada a cerimónia de pódio, acolherá com orgulho a luta entre o português Armindo Araújo e o britânico Kris Meeke, em busca da conquista do título mais aguardado. Um dos dois receberá do algarvio Ricardo Teodósio o testemunho, o português pode ser o novo Campeão de Portugal de Ralis, se for Kris Meeke, só pode ser declarado vencedor da competição, já que pilotos estrangeiros não podem ser Campeões Nacionais em modalidades individuais como são os ralis, segundo a legislação em vigor que a FPAK está a tentar que seja mudada.

Concluídas que estão sete das oito rondas da competição organizada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, Meeke lidera o campeonato, numa fase em que estão ainda em disputa 28 pontos. É verdade que o britânico parte com vantagem pontual, mas o desporto motorizado já nos deu provas que, até ao último metro, tudo pode acontecer. Armindo Araújo que liderava o campeonato ao cabo de seis rondas, desistiu devido a despiste no Rali da Água, deixando o comando da competição para Kris Meeke. E como será no Rallye Vidreiro? Ninguém sabe, mas a luta promete ser intensa, com todos os holofotes virados para as duplas do Hyundai i20 N Rally2 (Kris Meeke – Stuart Loudon) e SkodaFabia RS Rally2 (Armindo Araújo – Luís Ramalho).

O Rallye Vidreiro Centro de Portugal arranca no dia 10 de outubro, com a realização das verificações técnicas e documentais em Alcobaça. Para sexta-feira, dia 11, a organização preparou o tradicional Free Practice (8h00), Qualifying Stage (9h30) e Shakedown (10h30), ao qual se seguem as duas primeiras especiais da prova, uma dupla passagem pelo mítico troço de São Pedro de Moel (14h30 e 17h00). Ao final do dia, e de regresso a Alcobaça, celebra-se a Super Especial Citadina (21h00), bem em frente à Câmara Municipal local.

No sábado, dia em que será consagrado o Campeão Nacional de Ralis, a prova ruma a norte, para a disputa das classificativas na região de Pombal: Mata Mourisca (9h00 e 11h30) e Pombal (9h40 e 12h10). O rali termina na tarde de sábado, com a realização da dupla passagem pela especial de Alfeizeirão (15h00 e 17h00). A cerimónia de pódio está agendada para as 18h30, em frente ao Mosteiro de Alcobaça.