Campeonato de Portugal de Ralis prossegue com o Rali de Castelo Branco | AutoSport

Vem aí o asfalto no CPR. Depois de dois ralis em pisos de terra, o Rali Terras d’Aboboreira e Rali de Portugal o Campeonato de Portugal de Ralis ruma a Castelo Branco para a primeira prova de asfalto do ano. Há, como habitualmente, muito interesse em torno da prova da Escuderia Castelo Branco com mais de 100 inscritos para as 85 vagas disponíveis. O rali realiza-se no próximo fim-de-semana.

O Rali de Castelo Branco ainda não foi para a estrada e já está a ser um sucesso. A prova organizada pela Escuderia Castelo Branco recebeu um total de 104 inscrições para as 85 vagas que tem disponíveis.

Por questões de organização, a ronda que abre a época de asfalto do Campeonato de Portugal de ralis, e que pontua para várias competições portuguesas e espanholas, não foi possível aumentar o número de participantes. Com uma manifestação tão forte das equipas em participarem no Rali de Castelo Branco, já se pode afirmar que, mais uma vez, a competição vai ter casa cheia.

O Rali de Castelo Branco realiza-se entre os dias 11 e 13 de junho, com enfoque no sábado de tarde e no dia de domingo. Ao longo desse período, os 85 concorrentes vão lutar contra o cronómetro para serem os mais rápidos. Ao fim de quase 100 quilómetros de classificativas, será conhecido o sucessor de Armindo Araújo que venceu a edição de 2020 da prova organizada pela Escuderia Castelo Branco.

