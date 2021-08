Campeonato de Portugal de Ralis: Ponto da situação | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis 2021 tem sido marcado por alguns altos e baixos entre os seus principais protagonistas, naquele que tem vindo a ser mais um campeonato bem competitivo. Vamos conhecer, um a um, o que tem sido a prestação de cada uma das equipas

As três primeiras provas mostraram uma bipolarização clara do CPR, com Armindo Araújo e Ricardo Teodósio a destacarem-se da concorrência. O algarvio venceu na prova de abertura, o Rali Terras d’Aboboreira, mas o Campeão de Portugal em título reagiu bem e venceu o Rali de Portugal e também a primeira prova de asfalto do ano, o Rali de Castelo Branco.

Os sete pontos que separam ambos justificam-se pelas duas vitórias face a uma de Teodósio e também pelo facto deste não ter ido além do terceiro lugar no Rali de Portugal.

Terceiro no campeonato, Bruno Magalhães já dista 32 pontos de Armindo Araújo, e está a fazer uma prestação bem diferente de 2020 por esta altura. Há um ano, tinha obtido dois segundos lugares e um triunfo, o que lhe permitia estar virtualmente empatado no comando do CPR. Mas as coisas são bem diferentes este ano e isso justifica-se totalmente pelo carro que guia. Venha o Hyundai i20 N Rally2 e certamente outro galo cantará.

Em Castelo Branco não lhe foi possível, mas José Pedro Fontes tem agora no Rali da Madeira uma boa possibilidade de alterar a senda de resultados que vem fazendo. É quarto no campeonato com dois sextos lugares nas provas de terra e um terceiro no asfalto de Castelo Branco. Bernardo Sousa é quinto, tem feito um bom campeonato, para quem esteve fora tanto tempo e que guia um carro bem atrás da principal concorrência. Miguel Correia, é sexto, fruto do abandono no Rali de Portugal, mas tem andamento para mais. O Rali da Madeira será um excelente exame para atestar a sua competitividade face à concorrência mais direta. Outro piloto que costuma andar bem na Madeira é Pedro Meireles, para já, sexto no campeonato.

Com o campeonato a chegar a meio, este é o momento que ‘sim ou sopas’: Ou se confirma a luta a dois na frente, ou Bruno Magalhães e José Pedro Fontes aproveitam esta prova para encurtar distâncias. Seja como for, nos próximos dias vamos recordar como tem sido a prestação individual até aqui e projetar o que aí pode vir. Fique atento.