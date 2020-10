Campeonato de Portugal de Ralis: como ficou o campeonato

Como se pode calcular, este cancelamento do Rali Vidreiro teve o condão de mexer muito com as contas do campeonato. Na prática – que não matematicamente – passa a haver somente dois candidatos. Ricardo Teodósio e José Pedro Fontes, que o ano passado lutaram pelo triunfo nesta prova até ao derradeiro metro, luta que ficou decidida a favor do piloto do Citroën C3 R5 por 0.6s, precisavam de vencer para manter as esperanças de chegar ao título, mas devido ao facto desta prova valer apenas 25% dos pontos atribuíveis, isso significa que para os quatro principais candidatos a título esta deverá ser a prova a ‘atirar’ fora. Isto se não houver desistências entre os quatro primeiros do campeonato, nas duas provas que faltam.

Passou a faltar menos uma prova para o fim do campeonato, as diferenças mantiveram-se, mais ou menos na mesma, o que significa que Teodósio e Fontes viram muito diminuídas as chances de serem campeões, isto apesar da matemática ainda o permitir.

Ironicamente, apesar de ter vencido o Rali Vidreiro, Meireles quase deixou de ter hipóteses matemáticas de ser Campeão. Com 71.58 para o líder, precisava de ganhar as duas provas, todos os troços, incluindo, claro os três pontos das duas PowerStage.

Se descontarmos o pior resultado até este momento (pode sempre haver outro ainda pior nas duas restantes provas) Teodósio fica a 42 pontos do líder Bruno Magalhães e Fontes a 54. Em termos práticos, estão afastados do título, apesar de cada um deles poder ser um joker importante na luta.

Olhando para o que nos ‘diz’ a classificação atual, o piloto da Hyundai aumentou em 0.75 pontos a margem para Armindo Araújo mas os 8.69 (depois de retirado o pior resultado, que só se torna efetivo no final do campeonato) deixam tudo absolutamente tudo em aberto para as duas provas que faltam.

Se pensarmos que a diferença pontual atribuível entre primeiro e segundo são 30 pontos para o vencedor e 22 para o segundo classificado percebe-se que facilmente se anula a diferença entre os dois homens da frente. E nem sequer contámos os possíveis pontos extra dos troços ou das duas PowerStage.

Portanto, como se percebe, o campeão vai agora decidir-se entre Bruno Magalhães e Armindo Araújo, colegas de equipa em 2019 na Hyundai.

Sabendo-se que tanto Teodósio, como Fontes ou Meireles podem ganhar ralis, já se percebeu que o final de campeonato vai ser intenso e stressante.

É pena que esta prova tenha terminado de forma tão trágica, o CAMG lutou muito para dar aos adeptos um bom rali a partir de casa, mas o destino por vezes prega grandes partidas, e no final o mal foi da jovem que perdeu a vida, e para a sua família que nunca mais a terá por perto.