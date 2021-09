Campeonato de Portugal de Ralis: como fica após Rali da Água/Alto Tâmega | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis ficou mais equilibrado após o Rali da Água/Alto Tâmega. Armindo Araújo passa a somar 105 pontos, mais quatro que Ricardo Teodósio, que fica com 101. Bruno Magalhães aproxima-se e tem agora 93, com José Pedro Fontes com 84, passando a existir agora 21 pontos de diferença entre os quatro pilotos da frente. Faltam três provas, estão em jogo ainda 84 pontos, 75 das provas e mais nove das PowerStage. Como se percebe tudo ainda pode acontecer, sendo que há duas provas de terra pela frente, e uma de asfalto.

Com mais esta prova, a quinta do Campeonato de Portugal de Ralis, o único repetente de vitórias continua a ser Armindo Araújo, que triunfou no Rali de Portugal e em Castelo Branco. Ricardo Teodósio venceu a abrir o campeonato, no Rali Terras d’Aboboreira, Bruno Magalhães mais recentemente na Madeira e José Pedro Fontes, agora, em Chaves.