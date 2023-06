Campeonato de Portugal de Ralis: Cap. V das ‘Aventuras dos Cinco’ | AutoSport

São cinco os principais candidatos ao triunfo no CPR 2023: Batalhas Épicas pela frente dos cinco rivais em busca da glória desportiva! O Campeonato de Portugal de Ralis prossegue com o Rali de Castelo Branco, competição que está muito animada nos primeiros lugares, fruto da enorme sequência de acontecimentos das primeiras provas que revirou por completo a competição.

Miguel Correia lidera com 82 pontos, mais vinte que Ricardo Teodósio, curiosamente sem ter vencido qualquer rali. A sua consistência de resultados levou a que ficasse fora do pódio apenas no Rali Terras d’Aboboreira, prova que, curiosamente, venceu em 2022, tendo sido segundo nas restantes três.

Já os seus adversários, têm tido campeonatos bem mais irregulares.

Ricardo Teodósio venceu a ‘sua’ prova, no Algarve, foi terceiro em Fafe e na Aboboreira, mas desistiu no Rali de Portugal e com isso está 20 pontos atrás de Miguel Correia. Ainda assim, bem posicionado no campeonato.

O algarvio soma mais 10 pontos que José Pedro Fontes, que ainda não conseguiu ir ao pódio este ano (4º, 4º, 5º, 6º) mas tem agora pela frente o tipo de piso que mais gosta e em que é mais rápido, tendo por isso ir uma forte palavra a dizer no desfecho do campeonato. O que fez no recente Rally de Lisboa deixa claro que vai lutar na frente em todas as quatro provas que se seguem.

Apesar do abandono em Fafe de Armindo Araújo, e da sua ausência no Algarve, em virtude do período de recuperação das mazelas do acidente na primeira prova, as duas provas seguintes colocaram-no de novo na senda do título, ainda que esteja, para já, ainda a 34 pontos da frente.

Na prática, o resultado que todos os concorrentes têm de ‘atirar fora’, já lá vai, é um ‘zero’ de Fafe ou do Algarve, tanto faz, vai dar ao mesmo, e o único handicap é a falta de margem de manobra que já não tem daqui para a frente, onde vai ser – já com o novo Skoda Fabia RS Rally2 estreado no Rally de Lisboa – um dos grandes protagonistas da competição.

É ainda muito cedo para fazer contas, mas continua tudo ainda em aberto na luta que se avizinha e para já quem está bem instalado na frente é Miguel Correia.

Na classificação do campeonato seguem-se Pedro Almeida (menos dois pontos que Armindo Araújo) e Lucas Simões (34) em que vão lutar pelos lugares o mais acima possível, mas não têm aspirações aos pódios, ainda que possam suceder em determinadas circunstâncias.

O grande ‘joker’ da competição é claramente Kris Meeke, que como se sabe substituiu no Team Hyundai Portugal o malogrado Craig Breen, vencedor em Fafe, desistente no Algarve.

Kris Meeke, fruto da sua experiência e rapidez é o grande candidato aos triunfos nas quatro provas que se seguem, pelo menos em termos de CPR, mas o facto de ter ‘apenas’ 28 pontos alcançados na Aboboreira (desistiu no Rali de Portugal), tornam difícil a escalada e o título pois recuperar 54 pontos em quatro provas não será fácil, mas a verdade é que a matemática permite-o pelo que resta esperar pelo que vai suceder daqui para a frente.

A margem que Miguel Correia tem é boa, mas com quatro provas de asfalto, o trabalho do piloto da ARC Sport terá de passar por potenciar ao máximo os resultados, evitando erros e tentando ficar o mais acima possível, pois com isso vai continuar a somar pontos e a manter a pressão nos adversários.

Terá, obviamente que deitar um resultado fora, pelo que tem essa margem para arriscar, e se as coisas forem correndo bem vai ficar mais acima nas classificações. O recente Rally de Lisboa mostrou que precisa de trabalhar nesse piso, mas a prova do CPKA era totalmente desconhecida para Miguel Correia, e com a menor experiência no asfalto isso afasta-o ainda mais dos experientes adversários o que já não vai suceder nas provas que se seguem porque já sabe muito mais com o que conta em termos de pisos e afinações e tem também na ARC Sport uma ajuda fundamental para tentar levar a água ao seu moinho.

Face a como está o campeonato, neste momento, tanto Miguel Correia como Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes, Armindo Araújo ou Kris Meeke podem ser campeões.

Com pilotos tão rápidos, atrasados na classificação, a segunda metade do CPR 2023 promete bastante, porque o ‘harmónio’ pontual vai tender a fechar-se, e as últimas duas ou a última prova, serão uma espécie de tudo ou nada.

Também nos 2RM as coisas estão bem interessantes com Ernesto Cunha a somar 64.5 pontos , Ricardo Sousa 54, com duas vitórias e dois abandonos, e o sensacional Gonçalo Henriques, jovem que o ano passado venceu o FPAK Júnior Team e este ano já luta com os ‘big boys’ pela primazia nas provas de duas rodas motrizes, tendo três pódios em quatro provas e um abandono. Uma evolução sensacional e um jovem que promete muito no CPR, sendo claramente, neste momento, o piloto com maior potencial de futuro.

Seguem-se Hugo Mesquita (48 pontos), Hugo Lopes (36)o ucraniano Antun Korzun (26) e Daniel Nunes (26), candidato às vitórias se acabar com a enorme sequência de abandonos.

Vamos ver o que nos devolve Castelo Branco.

Neste momento ainda não há lista de inscritos, pelo que só a partir daí saberemos exatamente quem marca presença ou não, relativamente aos restantes concorrentes.

Horário

Sexta-feira 30 de junho

Shakedown (Fratel) 4.50 km 08:00

Serviço A – Campo da Feira – 15 min 14:08

PEC1 Santo André das Tojeiras 1 9.94 km 15:11

PEC2 Vila Velha de Ródão 9.72 km 16:04

Serviço B – Campo da Feira – 30 min 20:15

PEC3 Super Especial Reconquista A 2.50 km 21:03

PEC3 Super Especial Reconquista B 2.50 km 21:18

Serviço C – Campo da Feira – 45 min 21:38

Sábado 1 de julho

Serviço D – Campo da Feira – 15 min 09:38

PEC4 Sarzedas 1 9.21 km 10:41

PEC5 Santo André das Tojeiras 2 9.94 km 11:19

PEC6 Sarzedas 2 9.21 km 12:04

Serviço E – Campo da Feira – 15 min 15:08

PEC7 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 1 11.89 km 16:16

PEC8 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 1 9.14 km 17:09

PEC9 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 2 11.89 km 18:22

PEC10 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 2 9.14 km 19:15

Serviço F – Campo da Feira – 15 min 21:00

PEC11 Castelo Branco[Power Stage] 6.65 km 21:33