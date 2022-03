Campeonato de Portugal de Ralis: as linhas gerais das 8 provas | AutoSport

Já estão delineadas as linhas gerais, em alguns casos (naturalmente) todo o rali, as oito provas que compõem o Campeonato de Portugal de Ralis 2022. Numa competição que este ano arranca com quatro provas de terra e termina com quatro provas de asfalto, há muitas novidades nos eventos, a começar já por Fafe.

O Rali Serras de Fafe tem um estrutura muito semelhante ao evento passado no ERC em outubro de 2021, há algumas afinações em termos de troços, por exemplo Cabeceiras, que não se fez o ano passado naquela versão os três primeiros quilómetros são completamente novos, Vieira do Minho faz-se em sentido inverso a 2021 e os habituais troços da zona de Fafe, Montim é feito em sentido contrário a 2021, o resto é tudo igual.

Quanto ao Azores Rallye, há algumas novidades, por exemplo logo na qualificação que se realiza à mesma na Lagoa mas com um traçado diferente. Há uma pequena alteração na super especial Grupo Marques, que pretende tornar a especial um pouco mais rápida e desafiante. Mas a grande novidade do Azores Rallye é a Power Stage, que se vai fazer pela primeira vez e o troço escolhido é Remédios/Portões Vermelhos. Espera-se que decida o rali e como se sabe vai ter pontos como no WRC.

Quanto ao Rali Terras d’Aboboreira, terceira prova do CPR, pertence este ano ao European Rally Trophy. O Clube Automóvel de Amarante vai fazer uma prova com dois dias, o primeiro com a qualificação, faz-se uma dupla passagem e o dia termina com uma super especial, Marco/Rios de emoção. No segundo dia, dupla passagem por mais três classificativas o que eleva para nove os troços da prova. A Power Stage é o último troço e tem mais de 15 Km. O centro operacional e o fim do rali é em Amarante, junto ao Mosteiro de S. Gonçalo.

Segue-se o Vodafone Rally de Portugal, que quanto ao CPR disputa como habitualmente o primeiro dia.

Na prova que os novos híbridos Rally1 enfrentam pela primeira vez os troços de terra o ACP.

A base da prova mantém-se em Matosinhos, o primeiro dia arranca em Baltar com o shakedown e a primeira grande novidade é a super especial de Coimbra, com cerca de três quilómetros. Na 6ª Feira, 122 Km, dupla passagem pela Lousã, Góis e Arganil, por esta ordem, com as equipas a rumarem depois a Mortágua. Segue-se Lousada, onde termina a prova do CPR. Portanto, tal e qual como no ano passado, exceção feita à nova super especial.

O Rali de Castelo Branco, quinta prova do ano, marca novamente o arranque nos pisos de asfalto e a Escuderia Castelo Branco, mantém o centro nevrálgico da prova no mesmo local, o centro da cidade, bem como o parque de assistência que será no mesmo sítio. Já os troços têm segundo a ECB um desenho inovador, com novos troços, e está também de regresso a super especial, no meio da cidade de Castelo Branco.

Segue-se o Rali Vinho da Madeira, prova que recupera a super especial da Avenida do Mar, regressam também as passagens no Parque Ecológico da Madeira, no Chão da Lagoa e o Poiso, onde o rali ganhou boa parte da sua projeção.

No ano em que o CAMI completa 15 anos de existência, O Rali da Água – CIM Alto Tâmega, que já vai para a sua terceira edição, este ano a prova vai ter novamente super especial, cinco PEC totalmente diferentes, três delas repetidas e um shakedown. O quartel General será no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves, o Parque de Assistência, no Aeródromo Municipal de Chaves, o shakedown, treinos livres e qualificação serão no sábado de manhã, num local diferente de 2021, seguindo-se, após a partida dois troços, Alto Tâmega, que tem este ano um início e final diferentes, face a 2021, e depois a PEC Termas de Chaves, igual a 2021.

A super especial será num local diferente, mais atrativo. No domingo, dupla passagem por Chaves/Boticas (4º/7ª), igual a 2021, Depois Carvalhelhos (5ª/8ª) com uma parte final completamente nova, Boticas/Vidago (6ª/9ª) igual a 2021 e estão a ser estudadas zonas de pré-aquecimento de pneus.

Por fim, o Rali Vidreiro-Centro de Portugal Marinha Grande, que vai ser diferente dos dois anteriores. Regressa a super especial da Marinha Grande, o que é a grande novidade mas não a única: a prova começa na sexta-feira com os troços da zona de S. Pedro de Moel, os velhos conhecidos troços do Pinhal d’El-Rei, Mata Nacional de Leiria, sendo que no segundo dia a prova desloca-se para norte, para Alvaiázere, com dois troços, regressando depois o rali à Marinha Grande, onde termina.

Linhas gerais, é o que está previsto este ano para o Campeonato de Portugal de Ralis.

Prova/Data

Rally Serras de Fafe/Felgueiras/Cabreira/Boticas 11/13 março

56.Azores Rallye 25/27 março

Rali Terras d’Aboboreira 15/16 abril

55.Vodafone Rally de Portugal 19/22 maio

Rali de Castelo Branco 10/11 junho

63.Rali Vinho da Madeira 4/6 agosto

Rali da Água – CIM Alto Tâmega 9/10 setembro

Rali Vidreiro – Centro de Portugal 7/8 outubro