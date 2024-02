Campeonato de Portugal de Ralis 2024: (quase) tudo a postos | AutoSport

Dentro de menos de uma semana já se estará a disputar a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2024, uma competição que, desde 2018, tem vindo a ser ainda mais competitiva, dando sequência aos bons anos anteriores, que não tinham os plantéis que se foram desenvolvendo daí para cá.

Desde que os R5 se começaram a multiplicar, as competições de ralis um pouco por toda essa Europa foram ganhando ‘tração’ e o Campeonato de Portugal de Ralis não foi exceção, mas o pulo deu-se quando em 2018 a Hyundai se juntou ao plantel e trouxe consigo Armindo Araújo. Desde aí, sem exceção, todos os anos foram competitivos, com lutas pelo título até à última prova, quanto muito, à penúltima, ao ponto de 2023 ter tido quatro candidatos com boas hipóteses de ser campeões na última prova do ano.

O CPR 2024 perde um grande ‘ativo’, Miguel Correia, que não conseguiu reunir verba para correr, mas ganha outros, com o regresso confirmado, entre outros de João Barros (Volkswagen Polo GTi R5), com um programa de cinco provas e Rúben Rodrigues (Skoda Fabia RS Rally2), Campeões açorianos de Ralis.

Ao campeão, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), junta-se de novo no Team Hyundai Portugal, Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2), Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) volta com a The Racing Factory e José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2) com a sua Sports & You que também assiste os Hyundai

Depois, Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo), Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2), os já referidos João Barros (Volkswagen Polo GTi R5) e Rúben Rodrigues (Skoda Fabia RS Rally2), Paulo Neto (Skoda Fabia Rally2), Diogo Salvi (Skoda Fabia Rally2 evo) para um programa parcial nas provas de terra, Lucas Simões (Ford Fiesta Rally2), Ricardo Filipe (Skoda Fabia R5) e Ernesto Cunha (Skoda Fabia Rally2).

Na classe principal, um bom plantel que este ano – os Rally2 – têm que utilizar gasolinas 100% renováveis de acordo com o Código de Sustentabilidade Ambiental implementado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) em 2022.

Equipas e pilotos, os grandes protagonistas, não deixam, por aquilo que foi possível perceber, de encarar a “novidade” com alguma expetativa, até porque uma grande parte já utilizou aquele tipo de combustíveis… por terem alinhado na prova do WRC do Vodafone Rally de Portugal. “De um modo geral, pode dizer-se que a utilização da gasolina sintética em 2024 foi um tema recebido de forma tranquila pelas equipas, até porque em 2025, e seguindo as diretrizes estabelecidas pela FIA na sua Estratégia Ambiental, passará a ser obrigatória em todos os campeonatos”, recorda Ni Amorim, presidente da FPAK.

O regulamento do CPR determina esta época a utilização de combustível do tipo AS – Advanced Sustainable aos veículos da categoria Rally2, afinal os que discutem a primazia da classificação absoluta, enquanto para os Rally3, Rally4 e Rally5 é apenas recomendada, mas não obrigatória, a utilização de combustíveis sintéticas com redução de, pelo menos, 50 por cento das emissões de CO2. Contudo, esta situação nas três categorias mencionadas será reavaliada para 2025.

A escolha da marca de gasolina sintética é livre, havendo no mercado diferentes fabricantes, sendo que pelo facto de cada uma possuir as suas próprias características, há um mapa de motor específico definido para veículos tão distintos como o Skoda Fabia, o Hyundai i20, o Citroen C3, o VW Polo, o Ford Fiesta ou o Toyota Yaris. “Basta ligar o computador portátil à caixa eletrónica do carro para transferir e instalar o mapa do motor. E no écran do painel de bordo surge logo, por exemplo, o nome do combustível a utilizar quando esse procedimento está concluído”, referiu um dos técnicos de uma equipa. Os departamentos de competição dos construtores dos Rally2 são quem produz e fornece os imprescindíveis mapas do motor às equipas cliente para a utilização de gasolina sintética.

A equipa mais eclética do CPR em 2024, a Racing 4 You, que vai prestar assistência a um quarteto de pilotos com carros distintos – João Barros (VW Polo), Pedro Meireles (Hyundai i20 N), Lucas Simões (Ford Fiesta) e Ricardo Filipe (Skoda Fabia) – irá utilizar, segundo adianta o manager Manuel Castro, tanto a gasolina ETS como a P1.

Neste momento, a ARC não tem ainda definido quem será o seu fabricante de gasolina sintética para os quatro veículos que estarão aos seus cuidados técnicos em Fafe: os Skoda Fabia Rally2 evo de Pedro Almeida, de Paulo Neto e do campeão açoriano Rúben Rodrigues. Ernesto Cunha, que trocou o Citroen C3 Rally2 por um Skoda Fabia, tem garantida a assistência da equipa de Aguiar da Beira em 2024.

A Sports & You, a equipa portuguesa de ralis mais internacional das últimas temporadas, que no CPR continuará, a tempo inteiro, com José Pedro Fontes (Citroen C3) e os dois Hyundai i20 N de Kris Meeke e de Ricardo Teodósio, do Team Hyundai Portugal, vai surgir “reforçada” em Fafe com o boliviano Marco Bulacia (Citroen C3), piloto oficial da Citroen Racing no WRC2, o britânico Harry Hunt (Citroen C3) e ainda Diogo Salvi (Skoda Fabia Rally2 evo). A equipa sediada em Paredes não divulga qual a (s) marca(s) de gasolina sintética que utiliza.

A The Racing Factory (TRF), à semelhança das duas épocas anteriores, apresenta apenas um Rally2 no CPR, o Skoda Fabia RS Rally2 do heptacampeão nacional Armindo Araújo. Segundo Aloísio Monteiro, manager da equipa de São Paio de Oleiros, a escolha do combustível recai na P1, habitualmente utilizada pela TRF no WRC.

Também o plantel das duas rodas motrizes se afigura interessante, sendo que para começar teremos o Campeão em título das 2RM, Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4), Daniel Nunes (Peugeot 208 Rally4), Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4), Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4), Jorge Carvalho (Renault Clio Rally4), Kevin Saraiva (Peugeot 208 Rally4), Luís Morais (Peugeot 208 Rally4), Paulo Roque (Peugeot 208 Rally4), Pedro Silva (Peugeot 208 Rally4), Rafael Cardeira (Peugeot 208 Rally4), Guilherme Meireles (Peugeot 208 Rally4), Pedro Pereira (Peugeot 208 Rally4), Manuel Pereira (Peugeot 208 Rally4), entre outros.

Durante a semana vamos informando os projetos que forem sendo anunciados, que nos cheguem ao conhecimento.