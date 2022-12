Campeões 2022: Ernesto Cunha Campeão das Duas rodas Motrizes no CPR | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis duas rodas motrizes teve este ano de 2022 uma bela luta entre Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) e Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally 4), favorável aos primeiros, num ceptro que tinha ficado bem a qualquer dos dois pilotos.

O título de Campeões de Portugal de Ralis 2RM foi para Ernesto Cunha e Rui Raimundo, uma conquista garantida no Rali da Água/Alto Tâmega, penúltima prova do ano, depois dos homens da Prolama terem tido problemas com a direção assistida quando lideravam a prova.

No total, quatro vitórias para Ernesto Cunha permitiram-lhe um saboroso título mas teve sempre grande oposição de Ricardo Sousa, que depois do abandono no Rali de Portugal se atrasou um pouco no campeonato. Triunfou três vezes mas já não foi a tempo de bater o seu adversário que ganhou com mérito, pois foi bastante mais regular.

Há muito Ernesto Cunha procurava este título, e teve na The Racing Factory o aliado perfeito: “esta foi uma realização de um desejo de longa data, no qual temos vindo a trabalhar rali atrás de rali. Por trás deste título, está uma grande equipa de assistência, que entregou sempre um carro altamente competitivo e que nunca revelou problemas de fiabilidade. O meu co-piloto Rui Raimundo foi também uma peça importantíssima no título, a quem agradeço”, disse.