Campeão açoriano Rúben Rodrigues pronto para o desafio madeirense

O campeão açoriano Rúben Rodrigues estreia-se no Rali Vinho da Madeira com ambição e confiança. A preparação incluiu o Rali da Calheta e o piloto acredita ter reunidas as condições para pontuar forte no Campeonato de Portugal de Ralis.

Rúben Rodrigues vai disputar pela primeira vez o Rali Vinho da Madeira, uma das provas mais técnicas do calendário nacional. Apesar dos desafios associados ao desconhecimento do terreno, o campeão açoriano parte com o objetivo claro de somar o máximo de pontos possíveis para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

“Temos todas as dificuldades de uma estreia, num rali com classificativas tão específicas. Mas estamos prontos para dar o máximo. As condições estão reunidas, estamos motivados e confiantes”, afirmou o piloto.

A participação recente no Rali da Calheta serviu como preparação essencial. Para além de ganhar contacto com o asfalto madeirense, Rúben e a sua equipa Auto Açoreana conseguiram registar tempos competitivos, reforçando a confiança para esta nova etapa.

Conhecimento dos troços é chave

O piloto reconhece a importância do conhecimento prévio dos troços para ter sucesso na Madeira. No entanto, os reconhecimentos nem sempre são fáceis, devido à elevada presença de turistas nas estradas.

“Os ralis madeirenses exigem notas muito precisas, o que se torna difícil com tanta circulação durante os reconhecimentos. Ainda assim, foi um enorme desafio que gostámos de enfrentar.”

Rodrigues destacou também o bom comportamento do carro durante a preparação, referindo que a afinação conseguida se adapta bem às curvas exigentes da prova madeirense.

Uma carreira construída a pulso

Natural da ilha de São Miguel, Rúben Rodrigues, de 40 anos, está nos ralis desde 2009, quando se estreou ao volante de um Citroën Saxo Cup. A sua carreira foi sendo construída com esforço e consistência, alcançando os primeiros grandes títulos em 2018 e 2019, ao sagrar-se campeão açoriano de duas rodas motrizes com o Peugeot 208 R2 e posteriormente com o 208 Rally4.

Em 2021, deu o salto para a categoria Rally2 com um Citroën C3, conquistando a sua primeira vitória e o primeiro título absoluto nos Açores. Voltaria a repetir o feito em 2023 e 2024, desta vez com o Skoda Fabia Rally2 Evo e depois com o RS Rally2.

Em 2025, está a disputar o Campeonato de Portugal de Ralis, onde já demonstrou a velocidade e consistência que o tornaram referência no arquipélago vizinho.

Preparado para enfrentar a exigência da Madeira

Apesar das naturais dificuldades de uma estreia, o piloto acredita ter feito a preparação possível para enfrentar os troços madeirenses: “Não temos o traçado na cabeça, por isso vamos enfrentar algumas dificuldades. Ainda assim, existem boas perspetivas. Gostei muito da afinação do carro para uma prova onde todas as curvas são desafiantes”, concluiu.