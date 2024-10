CAMG satisfeito com o Rali Vidreiro, apesar das críticas e já pensa em 2025

O Clube Automóvel da Marinha Grande foi alvo de muitas críticas durante e no fim do Rallye Vidreiro Centro de Portugal, mas mostra-se satisfeito com a qualidade do evento.

Em comunicado, os organizadores da prova do passado fim de semana, onde ficou resolvido o CPR 2024, revelaram acreditar que o trabalho realizado na preparação do evento foi posto em prática de forma assertiva e correta durante os dois dias de competição: “A Direção do Clube Automóvel da Marinha Grande está agradecida a todos os intervenientes no Rallye Vidreiro Centro de Portugal 2024, especialmente aos mais de 200 homens e mulheres que, voluntariamente, ano após ano, realizam um trabalho desafiante, exigente e rigoroso. Sem a sua dedicação, paixão e sacrifício não seria possível levar a cabo este evento”, começou por destacar a Direção do Clube Automóvel da Marinha Grande, antes

de avançar na sua análise: “Lamentamos que tenham sido veiculadas afirmações depreciativas e injustas sobre o nosso trabalho, que não refletem o profissionalismo e a dedicação incansável de todos os envolvidos, bem como a qualidade do rali que foi para a estrada. Sabemos que a perfeição é um objetivo difícil de atingir, mas estamos certos de que o Clube Automóvel da Marinha Grande voltou a fortalecer a sua capacidade de organizar ralis. Em 2025 continuaremos a elevar os ralis em Portugal”, lê-se no comunicado.

Como se percebe, o clube optou por não reagir diretamente ao muito que se ouviu durante e no final da prova, por parte de alguns intervenientes, preferindo uma comunicação assertiva que olha já para o futuro. Tendo em conta a gravidade de algumas frases que fomos ouvindo e que são públicas, talvez fizesse sentido algum contraditório, que era importante, porque desta forma fica apenas a mensagem de quem se queixou.

O AutoSport contacto do Gabinete de Imprensa do CAMG, que por agora preferiu manter tudo como está, ressalvando a possibilidade de voltar ao assunto.