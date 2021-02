Calendários 2021 em Portugal de Ralis

A FPAK divulgou os calendários dos ralis 2021, ficando para já apenas a faltar os campeonatos Norte, Centro e Sul. Em baixo pode ver as datas do Campeonato de Portugal de Ralis, Taça de Portugal Ralis RC2N, Campeonato de Portugal RGT Ralis, Campeonato de Portugal Clássicos Ralis e Campeonato de Portugal Júnior Ralis

Campeonato de Portugal de Ralis / Taça de Portugal Ralis RC2N

30 abril a 2 maio – Rali Terras D’Aboboreira

20 a 23 maio – Vodafone Rally de Portugal

18 a 20 junho – Rali de Castelo Branco

9 a 11 julho – Rali de Mortágua

6 a 8 agosto – Rali Vinho da Madeira

3 a 5 setembro – Rali Alto Tâmega

23 e 25 setembro – Rally Serras de Fafe e Felgueiras

8 a 10 outubro – Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande



30 e 31 outubro – Data de Reserva (Em caso de adiamento forçado de uma prova);

21 e 21 novembro – Rali Casino dos Algarve -Não integra os calendários do Campeonato e Taça RC2N, exceção feita caso alguma das provas acima seja cancelada.

Campeonato de Portugal RGT Ralis

28 a 30 maio – Rali da Bairrada

18 a 20 junho – Rali de Castelo Branco

16 a 18 julho – Rally Vila Medieval de Ourém

6 a 8 agosto – Rali Vinho da Madeira

3 a 5 setembro – Rali do Alto Tâmega

8 a 10 outubro – Rallye Vidreiro Centro de Portugal

20 a 21 novembro – Rali Casinos do Algarve

Campeonato de Portugal Clássicos Ralis

28 a 30 maio – Rali da Bairrada

18 a 20 junho – Rali de Castelo Branco

2 a 4 julho – Rally Fafe Montelongo

3 a 5 setembro – Rali do Alto Tâmega

8 a 10 outubro – Rallye Vidreiro Centro de Portugal

20 a 21 novembro – Rali Casinos do Algarve



Campeonato de Portugal Ralis 2RM/Campeonato de Portugal Júnior Ralis

30 abril a 2 maio – Rali Terras D’Aboboreira

18 a 20 junho – Rali de Castelo Branco

9 a 11 julho – Rali de Mortágua

3 a 5 setembro – Rali do Alto Tâmega

23 e 25 setembro – Rally Serras de Fafe e Felgueiras

8 a 10 outubro – Rallye Vidreiro Centro de Portugal