Calendário do CPR 2025 conhecido: tudo igual…

Já é conhecido o calendário de 2025 do Campeonato Portugal Ralis e as provas são exatamente as mesmas de 2024, com ligeiros ajustes nas datas. Tudo se mantém igual quanto às provas e o seu escalonamento desde 2023, quando o Rali do Algarve passou para pisos de terra.

Em termos de ajustes de datas, Fafe avança para o início de março, Algarve será disputado no fim de março, o Rali Terras D’ Aboboreira mantém mesma distância do Rali de Portugal, Castelo Branco recua um pouco, o Rali Vinho da Madeira tem a mesma data, o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verin avança uma semana e o mesmo sucede com o Rali Vidreiro Centro Portugal.

Tendo existido duas provas candidatas ao CPR 2025, o Rally de Lisboa e o Constálica Rallye Vouzela e Viseu, tudo ficou na mesma, pelo que os decisores não entenderam que faria sentido alguma mudança, mantendo tudo igual. Tendo em conta que os relatórios das provas dos observadores não são públicos, só mesmo a federação tem os dados que podem consubstanciar as decisões agora tornadas públicas.

Quanto a alterações recentes no calendário do CPR, desde a pandemia em 2020, nesse ano houve só Fafe em fevereiro, depois a competição só recomeçou em julho, seis provas no total, sendo que o Rali do Algarve foi cancelado antes da prova, ‘decidindo’ o título. Nesse ano, não houve Açores, Mortágua, Portugal e Algarve. Também nesse ano, a Aboboreira passou a piso de terra.

Em 2021 deu-se o regresso às 8 provas, eram 9 em 2019, regressou o Rali do Alto Tâmega, agora Rali da Água, e o Rali Serras Fafe pertenceu ao Europeu e disputou-se em outubro.

Em 2022 Fafe voltou a abrir a competição, regressou o Azores Rallye, o Rali Terras d’Aboboreira passou a ser a 3ª prova e saiu o Rali de Mortágua. Em 2023, saíram os Açores, com o Rali do Algarve a passar a pisos de terra.

Calendário CPR 2025

7 e 8 março – Rallye Serras Fafe Felgueiras Boticas e Cabeceiras Basto

28 e 29 março – Rallye Casinos do Algarve

2 e 3 maio – Rali Terras D’ Aboboreira

15 a 18 maio – Vodafone Rally de Portugal

13 a 14 junho – Rali Castelo Branco e Vila Velha Rodão

31 julho a 2 agosto – Rali Vinho da Madeira

19 e 20 setembro – Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verin

17 e 18 outubro – Rali Vidreiro Centro Portugal