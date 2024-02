Calendário do CPR 2024: tudo (quase) igual | AutoSport

O ano passado o Rally Casinos Algarve foi a grande novidade, mas em 2024 o calendário do CPR é exatamente o mesmo, com algumas mexidas nas datas, que não na ordem das provas. O calendário do Campeonato Portugal Ralis mantém as oito provas, quatro em piso de terra, outras tantas em asfalto, a competição começa duas semanas mais cedo e inicia-se esta semana em Fafe, prosseguindo com o Rali Casinos do Algarve, também 15 dias mais cedo face a 2023. A mesma data para o rali Terras d’Aboboreira e também mais ou menos Rali de Portugal. A fase de asfalto começa com o Rali de Castelo Branco, um pouco mais tarde este ano, Madeira, Alto Tâmega e Vidreiro, nas mesmas datas. O Rallye Casinos do Algarve volta a disputar-se na primavera, e tem novos troços, na zona de Lagos.