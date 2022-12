Calendário do CPR 2023: Rally Casinos Algarve entra com prova de terra, sai o Azores Rallye | AutoSport

Já é conhecido o calendário do Campeonato Portugal Ralis e Campeonato Portugal Ralis 2RM. Tal como se previa, saem os Açores e entra o Rally Casinos do Algarve com uma prova em pisos de terra.

De resto, é o que já se esperava, já eram conhecidas as datas das provas internacionais, que com grande dose de certeza iriam também fazer parte do CPR, pelo que a competição inicia-se a 10 e 11 de março em Fafe, prosseguindo com o Rali Casinos do algarve no fim de março, início de abril.

Depois, o habitual, Aboboreira, Portugal, um mês depois em Castelo Branco arranca a fase de asfalto, exatamente com os mesmos ralis, na mesma ordem, de 2022.

Provas/eventos Datas Organizador Piso

Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Cabreira e Boticas 10 a 11 março Demoporto TERRA

Rally Casinos Algarve 31 março a 1 abril C. A. Algarve TERRA

Rali Terras d’ Aboboreira 28 a 29 abril C.A. Amarante TERRA

Vodafone Rali de Portugal 11 a 14 maio A.C.P. TERRA

Rali Castelo Branco 9 a 10 junho E.C.Branco ASFALTO

Rali Vinho Madeira 3 a 5 agosto C.S.Madeira ASFALTO

Rali da Água CIM Alto Tâmega 15 a 16 setembro C.A.M.I. ASFALTO

Rallye Vidreiro Centro de Portugal 13 a 14 outubro C.A.M. Grande ASFALTO