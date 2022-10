Calendário do CPR 2023: os rumores que circulam… | AutoSport

Tal como o presidente da FPAK, Ni Amorim, já revelou recentemente, o calendário do CPR 2023 “começa a ser definido a partir de segunda-feira (ndr, 10 de outubro) e deve ser divulgado no final de novembro” adiantando ainda que “temos que ver quais as provas que estão em melhores condições de integrar o CPR, ninguém tem lugar garantido”.

O processo já avançou, e segundo rumores que circulam, deve haver algumas mudanças face ao que existiu o ano passado e a principal delas a possibilidade do Rali dos Açores sair do calendário do CPR.

A prova insular saiu do Europeu de Ralis e o que parece ser uma ideia comum “todos gostam muito da prova, mas é cara…”.

Por isso, abre-se uma vaga para uma prova de terra, partindo do princípio que as restantes são as mesmas Rally Serras de Fafe, Rali Terras d’Aboboreira e Rali de Portugal.

Aqui a primeira grande possibilidade: há a hipótese do Rali do Algarve regressar ao CPR, mas como prova de terra. Caso o Clube Automóvel do Algarve não aceite, porque fazer uma prova de pisos de terra é significativamente mais caro que asfalto, o mais provável é manter-se tudo como está…

Tem-se falado também do Rali de Lisboa, mas não será para já que a prova do CPKA deverá chegar ao CPR, sendo que isso provavelmente só irá acontecer em 2024, e mesmo assim, dependendo de tudo o que suceder até lá. Fala-se igualmente no Constálica Rali Vouzela e Viseu, mas a prova não foi sequer candidata, e não parece estar a ser cogitada para entrar no CPR 2023.

Por isso a mais forte possibilidade é que tudo fique na mesma em termos de provas de asfalto, ainda que a ordem possa mudar um pouco: Rali de Castelo Branco, Rali Vinho da Madeira, Rali da Água – CIM Alto Tâmega e Rali Vidreiro – Centro de Portugal.

Agora, resta esperar, porque para já, são apenas rumores, estando previsto a FPAK anunciar o calendário em novembro.



