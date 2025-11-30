Calendário do Campeonato Portugal de Ralis 2026 definido: 9 provas, entra Rally de Lisboa

O Campeonato de Portugal de Ralis 2026 está definido e traz grandes novidades: o Rally de Lisboa entra no calendário, sendo que os pilotos terão de escolher oito ralis, contando os sete melhores resultados.

O Rallye Vidreiro Centro de Portugal passa a abrir a competição, o Rally de Lisboa realiza-se no fim de maio, o novo Rally 5 Cidades Norte de Portugal (ex-Fafe) passa para outubro e o campeonato termina no Rallye Casinos do Algarve, no fim de outubro.

Calendário do CPR 2026

6 e 7 de março – Rallye Vidreiro Centro de Portugal – CA Marinha Grande

17 e 18 de abril – Rali Terras D’Aboboreira – CA Amarante

7 a 10 de maio – Rally de Portugal – ACP

29 e 30 maio – Rally de Lisboa – CPKA

19 e 20 junho – Rali Castelo Branco e Vila Velha de Ródão – Escuderia C. Branco

31 julho e 1 agosto – Rali da Madeira – Club Sports Madeira

11 e 12 setembro – Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin – CAMI

9 e 10 outubro – Rally Five Cities North of Portugal – Demoporto

30 e 31 outubro – Rallye Casinos do Algarve – CA Algarve

Informações desportivas CPR 2026

O Campeonato Portugal de Ralis 2026 será composto por nove eventos, sendo as classificações finais correspondentes aos sete melhores resultados num total máximo de oito participações. A quarta das participações para pontuação final do CPR 2026 será uma opção entre o Rally de Lisboa e o Rali Castelo Branco e Vila Velha de Rodão, que terá de ser obrigatoriamente indicada até ao fecho das inscrições da terceira prova (Rally de Portugal).

No Campeonato Portugal de Ralis 2027 o número máximo de provas será de oito eventos, sendo que a Direção definirá a composição do mesmo em tempo oportuno.

O relatório de prova do CPR 2026 será atualizado e terá três grandes grupos:

Desportivo

Técnico

Segurança

A FPAK nomeará um delegado de segurança, um delegado técnico e um delegado desportivo aos eventos do CPR.

A FPAK nomeará um Presidente do CCD e um Comissário Desportivo a cada evento do CPR.

As provas internacionais sob regulamentação FIA do CPR são as seguintes:

RALI TERRAS D’ ABOBOREIRA – ERT – European Rally Trophy

RALLY DE PORTUGAL – WRC – World Rally Championship

RALI DA MADEIRA – ERT – European Rally Trophy

RALLY FIVE CITIES NORTH OF PORTUGAL – ERC – European Rally Championship

As inscrições dos eventos fecharão duas semanas antes dos mesmos de modo a proporcionar uma melhor comunicação.

A publicação da lista de inscritos decorrerá uma semana antes do evento.

Nos ralis de asfalto será obrigatória uma zona de aquecimento de pneus no início de cada PEC.

A quilometragem máxima de PEC’s do CPR 2026 será de 120 quilómetros.

Informações técnicas CPR 2026

Os combustíveis a utilizar serão os definidos no Anexo J do CDI no seu artigo 266 e conforme o regulamento técnico do CPR 2026. Os pneus serão como estão definidos no regulamento técnico do CPR 2026.

Calendário Campeonato Portugal de Ralis 2RM 2026

6 e 7 de março – Rallye Vidreiro Centro de Portugal – CA Marinha Grande

17 e 18 de abril – Rali Terras D’Aboboreira – CA Amarante

29 e 30 maio – Rally de Lisboa – CPKA

19 e 20 junho – Rali Castelo Branco e Vila Velha de Rosão – Escuderia C. Branco

31 julho e 1 agosto – Rali da Madeira – Club Sports Madeira

11 e 12 setembro – Rali da Água Transibérico Euricdade Chaves-Verin – CAMI

9 e 10 outubro – Rally Five Cities North of Portugal – Demoporto

30 e 31 outubro – Rallye Casinos do Algarve – CA Algarve

Informações desportivas CPR 2RM 2026

O Campeonato Portugal de Ralis 2RM 2026 será composto por oito eventos sendo as classificações finais correspondentes aos 6 melhores resultados no total das oito participações.

Informações técnicas CPR 2RM 2026

Os combustíveis a utilizar serão os definidos no Anexo J do CDI no seu artigo 266 e conforme o regulamento técnico do CPR 2026. Os pneus serão como estão definidos no regulamento técnico do CPR 2026.