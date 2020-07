CALENDÁRIO DO CAMPEONATO DE PORTUGAL DE RALIS 2020

A temporada 2020 do Campeonato de Portugal de Ralis sofreu relevantes alterações, resultantes da longa paragem a que o país esteve vetado. Neste muito ansiado regresso da competição, o Campeonato de Portugal de Ralis surge bastante diferente do inicialmente previsto, passando para sete jornadas, uma já realizada em Fafe, e após um interregno de cerca de quatro meses, terá lugar na capital da Beira Baixa, o Rali de Castelo Branco.

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE RALIS 2020

Data/Prova/Organizador

27 a 29 fevereiro Rali Serras de Fafe e Felgueiras (terra) Demoporto – CDMP (já disputado)

3 a 5 julho Rali de Castelo Branco (asfalto) Escuderia de C. Branco

6 a 8 agosto Rali Vinho da Madeira (asfalto) Club Sports da Madeira

29 e 30 agosto Rali Alto Tâmega (asfalto) Clube Aventura do Minho

19 e 20 Setembro Azores Airlines Rallye (terra) Grupo Desportivo e Comercial

9 e 10 outubro Rali Vidreiro Centro de Portugal (asfalto) C. Automóvel da Marinha Grande

13 e 15 novembro Rali Casinos do Algarve (asfalto) Clube Automóvel do Algarve